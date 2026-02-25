I nostri giovani tra scuola, sport e spettacolo protagonisti nel mercoledì di Radio Materia

Quattro nuovi appuntamenti su Radio Materia per questo mercoledì. Iniziamo al mattino parlando di Europa con Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore, proseguiamo alle 12 con una nuova puntata di Figli di un gol minore, alle 15 ospitiamo gli studenti di Che scuola fai e alle 16,30 spazio al teatro con una scuola di Varese.

8,30 Giù le mani dall’Europa

Prima puntata per il podcast dedicato all’Unione Europea, ascoltabile per le prossime due settimane e disponibile anche in streaming su tutte le piattaforme audio. Massimo Gaudina, giornalista e funzionario UE, insieme al professor Vincenzo Salvatore sfateranno miti e bufale sull’Europa e ci porteranno dentro alcuni meccanismi per comprenderne benefici e potenzialità. La prima puntata risponde alla domanda: a cosa serve l’Europa? (clicca qui per saperne di più)

12,00 Figli di un gol minore

Protagonista della tredicesima puntata disponibile tutta la settimana su Radio Materia e è il giovanissimo Lorenzo Lischetti che ha segnato il suo primo gol tra i professionisti con la maglia della Giana Erminio. Un talento nato a Germignaga e che già l’anno scorso è stato decretato miglior giovane della serie D. (clicca qui per saperne di più)

15,00 Che scuola fai

Alessandra Toni oggi ospiterà in diretta Kimberly, Linda, Luca e Valeria dei CFP dell’Agenzia Formativa di Tradate e Gallarate. Insieme a loro ci addentreremo tra le opportunità professionali offerte da questa scuola e conosceremo meglio il mondo degli studenti che la frequentano.

16,30 Soci All Time

Ospiti di questa puntata saranno gli insegnanti di Marte, la scuola dello spettacolo di Varese, creata nel 2019 da un gruppo di professionisti delle arti dello spettacolo. All’interno di questa scuola vengono insegnate tutte le tecniche dello spettacolo e della performance, sia per chi sta sul palco che per chi preferisce stare dietro le quinte.