I segreti del saké giapponese alla Materia del giorno

Sarà dedicato ai segreti del saké l’incontro di martedì 17 febbraio, con inizio alle 16, per la rubrica “La materia del giorno”. Un viaggio nel mondo del nihonshu (il suo vero nome), la millenaria bevanda giapponese ottenuta dalla fermentazione di riso, acqua, lievito e koji – che promette di svelare molto più di quanto immaginiamo. Ospite della serata sarà Massimo Mossotto, “sommelier” in un ristorante giapponese – uno di quelli veri -, pronto a guidare il pubblico tra storia, tecnica e cultura del bere giapponese.

Il saké, con una gradazione tra i 14 e i 20 gradi, non è né vino né distillato e, recentemente, ha ottenuto il riconoscimento dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale. Il suo processo produttivo lo rende un fermentato unico, tutto da scoprire. Durante l’incontro si parlerà di come nasce, di cosa significa davvero “lucidatura del riso” e di come questa incida su profumi e qualità. Si accennerà alle principali tipologie e non mancheranno spunti sulla temperatura di servizio, sugli abbinamenti e sulle regole di convivialità che in Giappone trasformano il gesto del versare in un segno di rispetto.

LA MATERIA DEL GIORNO