I treni in miniatura di “Quinto Binario” protagonisti del weekend a Caronno Pertusella

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo l’Agorà comunale ospita il grande plastico ferroviario in scala H0 realizzato dall’associazione di appassionati di modellismo ferroviario

Un fine settimana all’insegna dei treni in miniatura a Caronno Pertusella, dove il Gruppo Ferromodellistico “Quinto Binario” ha organizzato l’esposizione del proprio plastico funzionante, allestito nell’Agorà comunale in Municipio, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Caronno Pertusella, sarà aperta al pubblico sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, mentre domenica l’orario sarà dalle 10 alle 12.30.

Un plastico in scala H0 di grandi dimensioni

Protagonista dell’esposizione sarà il plastico in scala H0 realizzato dall’associazione, una struttura di 9,5 metri per 3 che riproduce un articolato paesaggio ferroviario in miniatura. Al suo interno sono presenti numerose automazioni e un sistema di funzionamento digitale che consente la gestione realistica dei convogli.

L’obiettivo dell’evento è far conoscere il lavoro portato avanti dal gruppo, fondato nel 2017, e condividere con il pubblico la passione per il ferromodellismo, tra cura dei dettagli, progettazione tecnica e ambientazioni paesaggistiche.

Un’associazione nata nel 2017

Il Gruppo Quinto Binario APS riunisce appassionati di modellismo ferroviario che negli anni hanno sviluppato un progetto complesso, frutto di competenze tecniche e collaborazione. L’esposizione rappresenta un’occasione per vedere da vicino il plastico funzionante e comprendere le fasi di realizzazione, dall’impianto dei binari alla scenografia.

L’ingresso è libero e gratuito.