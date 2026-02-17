I video impressionanti dei robot che ballano al Capodanno cinese sono una vetrina della nuova potenza hi-tech

Al Capodanno cinese non c’erano solo lanterne, musica e coreografie: sul palco dello Spring Festival Gala della CCTV, seguito ogni anno da un pubblico enorme, i protagonisti sono diventati i robot umanoidi.

Nei video che stanno circolando in rete si vedono macchine che ballano in sincrono, imitano mosse di arti marziali e interagiscono con performer umani con una naturalezza che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza.

I video che colpiscono

La parte più impressionante non è l’effetto “wow” in sé, ma il tipo di abilità messe in scena: stabilità dinamica, controllo dell’equilibrio, coordinazione dei movimenti complessi e tempi perfettamente allineati alla musica.

Sul palco, per le celebrazioni dell’anno del Cavallo, si sono alternati modelli legati a una nuova generazione di aziende cinesi, tra cui Unitree Robotics, Galbot, Noetix e MagicLab: nomi che dicono molto di un settore che in Cina non è più sperimentazione da laboratorio, ma una vetrina pubblica.

Perché la robotica è strategica

Lo show, però, è anche un messaggio politico-industriale: la Cina vuole essere identificata come la “patria” degli umanoidi. Non è soltanto una questione di prestigio. La robotica è un tassello chiave per l’automazione di fabbriche e logistica, per l’assistenza in contesti difficili (magazzini, ispezioni, sicurezza), e nel medio periodo per l’assistenza alla persona in una società che invecchia. In altre parole: più produttività, meno dipendenza dal lavoro manuale, e un vantaggio competitivo nelle catene globali del valore.

A che punto è la Cina

Negli ultimi anni Pechino ha spinto su investimenti, filiere e industrializzazione: non solo ricerca, ma capacità di produrre in serie componenti e piattaforme, accorciando i cicli tra prototipo e prodotto. Il risultato è una crescita rapida di startup e produttori, una competizione interna molto aggressiva e un’accelerazione su ciò che conta davvero per gli umanoidi: hardware affidabile (attuatori, sensori, batterie), controllo del movimento e software di coordinazione in tempo reale. I video del Gala servono anche a questo: mostrare al grande pubblico che certe tecnologie stanno uscendo dalla nicchia e si stanno avvicinando a scenari d’uso reali.

La corsa è aperta

Resta una sfida complessa: trasformare esibizioni molto controllate in robot utili e sicuri in ambienti imprevedibili, con autonomia energetica adeguata, costi sostenibili e standard di sicurezza robusti. Ma il segnale è chiaro: la Cina sta trattando gli umanoidi come un asset industriale di lungo periodo, e lo sta comunicando in modo spettacolare, dentro il suo evento mediatico più seguito.