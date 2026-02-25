I Vigili del Fuoco festeggiano la loro storia: il 27 febbraio diventa la giornata nazionale del Corpo
Istituita con decreto del Ministero dell’Interno la data che ricorda il Regio Decreto del 1939. A Varese cerimonie ufficiali e sabato “Pompieropoli” in piazza Montegrappa
Il prossimo 27 febbraio si celebrerà la fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Con decreto del Ministro dell’Interno del 27 febbraio 2025 è stata infatti istituita ufficialmente la “data celebrativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, individuando una giornata simbolica per commemorare la nascita del Corpo e riconoscerne il valore pubblico nello svolgimento dei compiti d’istituto.
Le radici storiche: dall’antica Roma al 1939
La scelta della data richiama il 27 febbraio 1939, quando venne emanato il Regio Decreto-Legge n. 333 che istituì formalmente il Corpo Nazionale, unificando i preesistenti Corpi provinciali del Regno d’Italia. Nel 2026 ricorre l’87° anniversario di quell’atto.
Il servizio antincendio, tuttavia, ha origini molto più antiche: un precedente storico è rappresentato dai “Vigiles” dell’antica Roma, mentre in epoca più recente l’evoluzione era passata attraverso la costituzione dei “civici pompieri”. L’unificazione del 1939 rispose all’esigenza di garantire standard omogenei di formazione e soccorso su tutto il territorio nazionale. La nuova ricorrenza si affianca alla tradizionale festa della patrona Santa Barbara, confermata per il 4 dicembre.
Gli eventi a Varese
In tutta Italia le iniziative del 27 febbraio puntano a rafforzare l’identità del Corpo e a promuovere la cultura della sicurezza tecnica, valorizzando l’impegno quotidiano nel soccorso tecnico urgente e nella protezione civile.
A Varese la celebrazione si aprirà alle 9.30 nella sede del Comando di via Legnani con la cerimonia dell’alzabandiera e l’onore ai caduti del Corpo Nazionale, alla presenza del Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello. Alle 10.30 la cerimonia proseguirà al Centro Congressi di Ville Ponti con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. Il Comandante, dirigente superiore Ciro Bolognese, illustrerà l’attività svolta e gli obiettivi per il 2026. Seguirà il conferimento delle benemerenze al personale in servizio e in quiescenza.
Il sabato dei piccoli pompieri
Le celebrazioni continueranno sabato 28 febbraio, dalle 14 alle 17.30, in piazza Montegrappa con “Pompieropoli”. L’iniziativa, curata dal Comando e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, è aperta a tutti i bambini, che potranno cimentarsi in prove di coraggio vestendo i panni dei piccoli pompieri.
