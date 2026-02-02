Varese News

I vigili del fuoco recuperano una persona caduta in casa a Brebbia

Trambusto nella periferia residenziale del paese

vigili del fuoco ispra

Trambusto in via Diaz, periferia residenziale di Brebbia: alle 14:45 i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra sono intervenuti per soccorrere una persona caduta all’interno della propria abitazione, a seguito della quale non riusciva a rispondere.

L’uomo è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario presente in posto per la successiva ospedalizzazione.

Pubblicato il 02 Febbraio 2026
