Icesport Varese protagonista in Europa e in Italia: un weekend di risultati e crescita

Numerosi gli impegni agonistici che nel fine settimana hanno visto coinvolte le atlete di artistico e la squadra di sincronizzato dell’Icesport Varese, tra gare nazionali e internazionali.

A Budapest, in Ungheria, la squadra di pattinaggio sincronizzato Frost Fairies Mixed Age ha rappresentato l’Italia alla UTE Synchro Cup 2026, confrontandosi con formazioni tedesche, ceche e ungheresi. In un contesto altamente competitivo, la squadra ha conquistato un ottimo 6° posto su 12 squadre, dimostrando solidità, crescita tecnica e grande determinazione sul ghiaccio.

Ottimi riscontri anche in Italia. A Fondo, durante la gara Open 1° Smeraldo Cup, si è distinta Caterina Arcari, che ha conquistato un brillante 3° posto. Buone le prove anche di Chiara Maffi e Rebecca Bertotto, che hanno mostrato progressi e sicurezza in pista.

A Desio, infine, sono scese in pista 20 atlete di Icesport Varese, protagoniste di una giornata di gara affrontata con impegno e concentrazione, migliorando le prestazioni rispetto alle competizioni precedenti. Da segnalare in particolare i risultati di Mariachiara Moroni, vincitrice nella categoria Terra, e Sophia Abiuso, salita sul terzo gradino del podio nella categoria Marte.

Un grande applauso va anche a tutte le altre atlete della società: Diana Battisti Sironi, Marta Bernasconi, Cloe Carofiglio, Ilaria Di Bonito, Emma Holzheid, Ginevra Leto Barone, Martina Malavasi, Letizia Maretti, Elisa Mazzola, Lucia Petringa, Zaira Radio, Maia Re, Emma Scandroglio, Anna Scarafia, Emma Suominen, Malin Suominen, Emma Verlingieri, Lucia Zelante, che hanno rappresentato Icesport Varese con passione, impegno e spirito sportivo.

Il weekend conferma il percorso di crescita della società, che continua a raccogliere risultati importanti grazie al lavoro quotidiano di atlete, allenatori e staff.