Il bronzo di Andrea Giovannini regala all’Italia la trentesima medaglia azzurra

La finale della mass start di pattinaggio velocità a Bormio porta all’Italia la trentesima medaglia. (foto facebook dal profilo di Andrea Giovannini)

L’azzurro Andrea Giovannini ha conquistato il bronzo al termine di una prova tattica, confermandosi tra i protagonisti della specialità. L’atleta italiano è rimasto nel gruppo di pattinatori in lotta per una medaglia per l’intera durata della gara, gestendo le accelerazioni in una sfida che vedeva al via sedici pattinatori, tra cui il belga Bart Swings e l’americano Jordan Stolz.

Il successo, arrivato con ampio distacco grazie a una grande fuga, è andato all’olandese Jorrit Bergsma, seguito dal danese Viktor Hald Thorup, mentre Giovannini ha chiuso proprio al traguardo al terzo posto garantendo un nuovo podio alla spedizione azzurra. La competizione, iniziata nel pomeriggio di sabato 21 febbraio, ha visto l’italiano misurarsi con avversari internazionali come Chung Jae-Won e Antoine Gelinas-Beaulieu.

Con questo risultato, dopo la doppietta della mattinata targata dallo ski cross, il medagliere italiano tocca quota trenta podi in questa edizione dei Giochi.