Il Carnevale di Varese abbraccia il Salvador: 11 carri e 250 salvadoregni in sfilata il 21 febbraio

Undici carri allegorici, undici gruppi in maschera e circa 250 rappresentanti della comunità salvadoregna tra ballerini, Miss e figuranti: sono i numeri del 33° Carnevale Bosino, in programma sabato 21 febbraio a Varese.

L’edizione 2026, presentata questa mattina (mercoledì 11 febbraio) a Palazzo Estense, sarà caratterizzata dall’unione tra la tradizione varesina e il Salvador, con la presenza dell’ambasciatore Arnaldo Bernal Cherece. Partenza da via Sacco e arrivo in piazza Montegrappa per una giornata che si aprirà già il 14 febbraio con la consegna delle chiavi al Re Bosino.

Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin, l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia e, per la Famiglia Bosina, il presidente Luca Broggini e i rappresentanti della comunità salvadoregna.

Un Carnevale che cresce

«Il Carnevale deve essere un valore di elevazione per la città», ha spiegato Luca Broggini, sottolineando l’impegno organizzativo della Famiglia Bosina e la volontà di offrire un evento capace di coinvolgere tutta la comunità. L’unica incognita resta il meteo: in caso di maltempo non sarà possibile rinviare la sfilata alla settimana successiva, anche per la concomitanza con il Rally di Varese.

Il sindaco Galimberti ha evidenziato la sinergia costruita negli anni con le comunità latinoamericane, che quest’anno trova una nuova espressione nella collaborazione con il Salvador. «Abbiamo accolto il desiderio di avere un momento di aggregazione e festa in città – ha dichiarato – e questa collaborazione è diventata un elemento significativo per il Carnevale».

L’unione con il Salvador

La novità più rilevante è la presenza dell’ambasciatore del Salvador in Italia, Arnaldo Bernal Cherece, che interverrà dal balcone della Camera di Commercio insieme al Re Bosino.

Alla sfilata parteciperanno complessivamente 11 carri allegorici e 11 gruppi, con una presenza significativa della comunità salvadoregna: saranno circa 250 le persone in corteo, tra ballerini, Miss e rappresentanti dei gruppi tradizionali. Una partecipazione che si inserisce in un contesto più ampio di collaborazione con le comunità di Perù, Ecuador e Repubblica Dominicana. A Varese si stima vivano circa 900 cittadini salvadoregni, oltre 10mila in provincia.

Il programma del carnevale di Varese 2026

Il Carnevale prenderà il via sabato 14 febbraio alle 15 con il corteo di apertura da piazzale Trento/Stazione FNM fino a via Sacco e la presentazione ufficiale in corso Matteotti. Alle 15.45 è prevista la tradizionale consegna delle chiavi della città dal sindaco al Re Bosino a Palazzo Estense.

Il momento centrale sarà sabato 21 febbraio con la sfilata dei carri e dei gruppi in maschera.

Il percorso della sfilata

La partenza è prevista da via Sacco. Il corteo proseguirà lungo via Marcobi, piazza Montegrappa, via Volta, via Magatti e corso Moro, per poi tornare in piazza Montegrappa e imboccare corso Matteotti, piazza Carducci, via Broggi, via Veratti e via Bernascone fino alla Camera di Commercio.

Le premiazioni si terranno sul palco in piazza Montegrappa, mentre il discorso del Re Bosino sarà pronunciato dal balcone della Camera di Commercio.

Sicurezza

Sono previste chiusure stradali in via Sacco, via Bernascone e agli incroci tra via Volta e via Magatti e tra corso Moro e via Magatti. Saranno attive quattro postazioni della Croce Rossa; quella in piazza Montegrappa resterà operativa fino alle 21.

In caso di bambini smarriti, il punto di riferimento sarà il palco in piazza Montegrappa. Ai genitori è stato consigliato di fotografare i bambini già in costume prima della partenza, per agevolare eventuali ricerche.

Confermato anche il concorso “Mascherina d’Oro” per i bambini dai 3 agli 11 anni, con premiazione sul palco.

Un’edizione che conferma la forza della tradizione del Re Bosino e, al tempo stesso, la capacità della città di accogliere e valorizzare le diverse comunità che ne fanno parte.