Il centro di Gallarate si riempie di colori per il Gallcarnaval: sfilata, maschere e festa in piazza

Un pomeriggio di sole, coriandoli e costumi ha animato oggi il centro di Gallarate per il momento clou del Gallcarnaval, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco con Ambrapoint e il patrocinio del Comune. Dopo la consegna simbolica delle chiavi della città a Re Risotto nei giorni scorsi, la festa è entrata nel vivo con la sfilata e il contest dedicato alle maschere.

A partire dalle 14.15 Piazza Libertà si è trasformata in un grande spazio di gioco e intrattenimento per bambini e famiglie. Bolle di sapone, truccabimbi e palloncini, a cura della Croce Rossa Italiana, hanno accolto centinaia di piccoli partecipanti in maschera, accompagnati da genitori e nonni. Supereroi, principesse, animali fantastici e personaggi dei cartoni hanno colorato la piazza in un’atmosfera di festa condivisa.

Alle 14.30 è partito dal cortile di Palazzo Broletto il Carnevale Itinerante. La sfilata ha attraversato via Cavour, via Cantoni e corso Italia, portando musica e allegria tra le vie del centro, prima di fare ritorno in Piazza Libertà. In tanti hanno scelto di unirsi al corteo, presentandosi già dalle 13.30 per partecipare ufficialmente alla parata in maschera.

Cuore della giornata è stato il contest “La maschera più bella”, che ha visto salire sul palco concorrenti di tutte le età. Ogni partecipante ha avuto a disposizione due minuti per presentare il proprio personaggio con una piccola performance, affiancato da un cosplayer di Multiverso Cosplay Italia. Applausi e sorrisi hanno accompagnato sfilate creative e interpretazioni originali.

La giuria, composta da Re Risotto, Regina Luganeghetta e rappresentanti delle istituzioni e di Multiverso Cosplay Italia, ha valutato i costumi sulla base della qualità e fedeltà degli abiti, dell’originalità e della capacità interpretativa. Le categorie in gara spaziavano dai giovani agli adulti, fino al premio per la migliore famiglia e al riconoscimento simpatia per il gruppo più originale.

Il pomeriggio si è concluso con la proclamazione dei vincitori e la consegna delle targhe celebrative del Gallcarnaval 2026, insieme ai premi offerti dalle attività commerciali partner. Una festa partecipata che ha riportato nel cuore della città lo spirito più autentico del carnevale: comunità, creatività e condivisione.