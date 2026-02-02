Il centrosinistra di Laveno in vista delle elezioni: “Lavoriamo ad una lista di maggior respiro civico”

Il centrosinistra di Laveno Mombello si prepara alle elezioni comunali della primavera 2026, ma la partita è ancora tutta da costruire. Programma, perimetro politico e composizione della lista sono ancora in divenire, ma l’orientamento è chiaro: maggiore apertura alla società civile e un possibile superamento dell’etichetta tradizionale di centrosinistra.

A confermarlo è Francesco Anania, consigliere comunale di opposizione, che parla di un lavoro in corso «a partire dagli spunti arrivati dal questionario sottoposto alla popolazione», destinato a diventare la base per la definizione delle linee programmatiche. Un approccio che, secondo Anania, sarà accompagnato da «altri momenti di partecipazione e di apertura».

Sul piano politico, una prima indicazione riguarda la forma della lista. «L’orientamento è quello di una lista più aperta, di maggior respiro civico rispetto a qualcosa che si è sempre chiamata centrosinistra», spiega il consigliere, aggiungendo che non è escluso un cambio di nome. Restano invece da definire sia il candidato sindaco sia il perimetro definitivo della squadra. Quanto alle voci su un possibile dialogo con il centrodestra, Anania ridimensiona. «Una trattativa vera non è mai decollata», chiarisce, parlando di incontri conoscitivi avvenuti «in totale trasparenza», ma senza avanzamenti concreti. E sull’ipotesi di una lista unitaria, dopo l’annuncio del centrodestra di correre da solo, è netto: «Con i principali partiti del centrodestra non pensiamo di trovare un accordo di base».

I tempi per la presentazione della lista restano incerti. «È prematuro indicare una data», osserva Anania, anche se nelle prossime settimane potrebbero arrivare «informazioni in più» a seguito di alcuni incontri già in programma. Prima tappa pubblica potrebbe essere un comunicato sul questionario sottoposto alla popolazione, pensato per iniziare a delineare le priorità del programma.

Sul clima politico cittadino, il consigliere rileva come il dibattito elettorale non sia ancora entrato nel vivo. I temi che sono emersi in consiglio comunale — dalla biblioteca ai parcheggi, fino alla questione dell’asilo — sono destinati, secondo Anania, a confluire nel confronto elettorale. «La biblioteca è ormai una scelta irreversibile: chi governerà dovrà fare i conti con decisioni già prese», afferma, indicando come linea di fondo la necessità di «tornare a occuparsi di chi vive Laveno Mombello 365 giorni l’anno, a partire dai servizi».

Infine, sulla viabilità e sul dibattito legato al passaggio a livello di via Martiri della Libertà, terminati i lavori per il sottopasso AlpTransit , Anania ribadisce la posizione già espressa in consiglio: apertura a valutare tutte le soluzioni possibili, «compresa la riapertura», ma solo attraverso un confronto tecnico serio tra Comune e altri enti competenti. «Serve sedersi attorno a un tavolo e cercare soluzioni senza trasformare tutto in uno scontro politico», conclude, sottolineando come il clima degli ultimi mesi abbia finito per condizionare anche la ricerca delle risposte migliori.