Il cordoglio di Matteo Bianchi: “Armocida esempio di passione civile e rigore”

Il consigliere comunale di Varese ed ex sindaco di Morazzone ricorda l’impegno del docente nella valorizzazione della memoria e delle radici del territorio

Cordoglio trasversale per la scomparsa del professor Giuseppe Armocida. Appresa la notizia arriva anche il ricordo di Matteo Bianchi, consigliere comunale a Varese ed ex sindaco di Morazzone, che ha voluto affidare a una nota il proprio pensiero.

«Apprendo con profondo dolore la scomparsa del professor Giuseppe Armocida. La sua straordinaria vocazione per il territorio lo ha portato, con rigore scientifico e autentica passione civile, a custodire e valorizzare la memoria delle nostre comunità, riportando alla luce storie, tradizioni e radici spesso dimenticate» – Matteo Bianchi, consigliere comunale a Varese ed ex sindaco di Morazzone –

Il ricordo della collaborazione a Morazzone

Bianchi richiama un’esperienza condivisa negli anni in cui era amministratore a Morazzone: «Conservo un ricordo particolarmente caro della sua attenzione verso la Comunità di Morazzone in occasione della campagna di scavi archeologici del 2007-2008, che ebbi l’onore di coordinare da giovane Assessore comunale. In quell’esperienza ebbi modo di apprendere molto dalle sue osservazioni puntuali, dalla sua competenza e dalla sua capacità di trasmettere il valore profondo della ricerca come servizio alla comunità» – Matteo Bianchi, consigliere comunale a Varese ed ex sindaco di Morazzone –

Un ricordo personale che si aggiunge ai tanti messaggi di stima arrivati in queste ore, a testimonianza dell’impronta lasciata dal docente non solo nel mondo universitario ma anche nelle realtà locali. «Alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sincero cordoglio» – Matteo Bianchi, consigliere comunale a Varese ed ex sindaco di Morazzone.

Addio al professor Giuseppe Armocida: una vita tra medicina, università e storia

Pubblicato il 18 Febbraio 2026
