Il derby di hockey Italia-Svizzera accende il martedì azzurro alle Olimpiadi

Martedì 17 febbraio porta con sé una giornata densa di emozioni ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, con gli atleti italiani impegnati in molte delle discipline che assegneranno medaglie. Uno dei momenti clou – soprattutto per gli sportivi di casa nostra – è senza dubbio il derby di hockey su ghiaccio tra Italia e Svizzera, in programma all’Ice Park di Rho e valido per i playoff di qualificazione (12:10).

Pronostico tutto a favore dei rossocrociati, una delle formazioni considerate papabili anche per una medaglia, anche se la Svizzera ha perso il forte difensore Kevin Fiala. Tra gli azzurri in pista anche i varesini Thomas Larkin e Marco Zanetti: quest’ultimo gioca nel Lugano e fa parte del nutrito gruppo di italiani impegnati nel massimo campionato elvetico per cui il derby è “doppio”. Uno di questi però, Diego Kostner dell’Ambrì Piotta, è infortunato.

La mattinata si apre però anche sotto il segno di altre discipline. A Predazzo nella combinata nordica maschile, gli azzurri Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin sono in gara nelle prove di salto con gli sci e di fondo, pronti a confrontarsi con i migliori specialisti internazionali anche se non hanno grandi possibilità di medaglia (ma Pittin fu bronzo nel 2010).

Nel primo pomeriggio ad Anterselva, la staffetta maschile di biathlon 4×7,5 km vedrà ai nastri di partenza la formazione italiana composta da Patrick Braunhofer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin con voglia di rivalsa dopo le prove individuali e ambizioni di podio.

Sempre nel pomeriggio, le prove di pattinaggio di velocità in inseguimento a squadre maschile allo Milano Ice Park chiamano gli azzurri Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti alla caccia delle semifinali e delle finali, con l’obiettivo di inserirsi nella lotta per le medaglie in una disciplina in cui ogni centesimo può fare la differenza. Anche qui Ghiotto vuole dimenticare la cattiva gara individuale.

Nel tardo pomeriggio si accende anche la Milano Ice Skating Arena al Forum di Assago, dove Lara Naki Gutmann rappresenta l’Italia nel programma corto del singolo femminile di pattinaggio di figura.

In serata l’impegno della squadra italiana nei turni di curling maschile mentre la coppia azzurra di bob a due uomini, composta da Patrick Baumgartner e Robert Gino Mircea, affronta le terza e quarta manche al Cortina Sliding Centre, nelle fasi decisive di una gara che premia forza, precisione e sincronizzazione tra i piloti.

