Il desiderio come legge di vita: Massimo Recalcati a Luino per una sfida educativa

La Comunità Pastorale “Madonna del Carmine” di Luino ha organizzato un importante appuntamento culturale e formativo che vedrà come protagonista il noto psicoanalista Massimo Recalcati. L’incontro, dal titolo “Il desiderio come legge di vita: la sfida dell’educazione a scuola ed in famiglia”, si terrà domenica 1 marzo 2026 alle ore 17:45.

class=”source-inline-chip-container ng-star-inserted”>L’evento si terrà al Teatro Sociale “Fo Rame” in Corso XXV Aprile 4/8 a Luino. L’iniziativa gode del sostegno di diverse realtà del territorio, tra cui il Centro Culturale San Carlo Borromeo, il Liceo Sereni e l’Istituto Comprensivo Statale “B. Luini”.

Modalità di partecipazione e iscrizione Per partecipare alla conferenza è necessaria l’iscrizione. Le offerte raccolte al momento dell’adesione saranno interamente devolute alla copertura dei costi organizzativi dell’evento.

Gli interessati possono riservare il proprio posto attraverso due canali: inviando una e-mail all’indirizzo: sanluigiluino@gmail.com ; oppure recandosi personalmente presso la segreteria dell’oratorio di Luino durante gli orari di apertura: il venerdì dalle 18:00 alle 19:00 (in Oratorio) o la domenica dalle 10:30 alle 10:50 (presso la Prepositurale).

Massimo Recalcati è uno dei più noti psicoanalisti lacaniani in Italia, accademico e saggista di rilievo internazionale. Membro dell’Associazione lacaniana italiana di psicoanalisi, ha fondato Jonas Onlus, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi. La sua ricerca si concentra sulle psicopatologie contemporanee, il rapporto tra desiderio e legge, e le sfide dell’educazione. Collabora con testate come La Repubblica e ha curato programmi televisivi di successo. Autore di numerosi best-seller, è considerato una figura chiave nel dialogo tra psicoanalisi, filosofia e società.