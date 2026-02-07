Il fotogiornalismo che documenta i conflitti: Livio Senigalliesi si racconta a Varese

Uno sguardo crudo e necessario sulle ferite del mondo, lontano dai filtri dei media mainstream. La Biblioteca “Bruna Brambilla” ospita un incontro di grande spessore civile e antropologico: mercoledì 18 febbraio, alle ore 17:45, il fotoreporter Livio Senigalliesi presenterà il suo volume “Diario dal fronte”.

Nato a Milano nel 1956, Senigalliesi ha dedicato la sua carriera alla fotografia intesa come strumento di analisi sociale e testimonianza storica. Dai grandi temi della realtà italiana degli anni ’70, il suo obiettivo si è spostato sui “fronti caldi” del pianeta: dal Medio Oriente al Kurdistan, dalle guerre del Golfo (1991 e 2003) fino alle zone più dimenticate come il Kashmir, il Congo e il Sudan.

A Sarajevo ha vissuto sulla propria pelle l’assedio più lungo della storia moderna, seguendo tutte le fasi del conflitto nell’ex-Jugoslavia e documentando genocidi e atrocità tra l’Africa e il sud-est asiatico. Il suo metodo di lavoro unisce il reportage alla profondità del racconto antropologico, reso possibile anche dalla conoscenza di diverse lingue locali.

Un libro “scomodo” per la giustizia internazionale

“Diario dal fronte” non è solo una raccolta di immagini straordinarie, ma un diario di bordo che intreccia vita e morte di soldati e civili tra esplosioni, incendi e accorate riflessioni. Si tratta di un’opera definita “forte e scomoda”, capace di rivelare notizie spesso trascurate dai canali ufficiali.

Il valore documentale del testo è tale che, per i fatti e i nomi riportati tra le sue pagine, il volume è stato acquisito dal Tribunale per i crimini di guerra de L’Aja. Un riconoscimento che trasforma il lavoro di Senigalliesi da semplice cronaca a prova giudiziaria contro la ferocia dei conflitti.

INFO E CONTATTI

L’incontro è organizzato dai volontari Auser in collaborazione con il Sistema Urbano di Varese.

Dove: Biblioteca “Bruna Brambilla” (c/o Istituto Anna Frank), Via Carnia 155, Varese.

Quando: Mercoledì 18 febbraio 2026, ore 17:45.

Contatti: biblioannafrank@gmail.com.