Il funerale di un cantiere e quei momenti concitati subito dopo un femminicidio

Tra le notizie del giorno segnaliamo il cantiere del primo lotto della Variante alla Statale 341 che è completamente fermo. I lavoratori sono ancora in attesa di essere pagati: è solo un pezzo di una vicenda nazionale che a Palermo ha suscitato anche una particolare protesta. In Tribunale a Busto Arsizio la ricostruzione dal punto di vista dei carabinieri della stazione di Samarate del femminicidio di Teresa Stabile, avvenuto lo scorso anno. Parliamo anche degli eventi del weekend e della settimana di Sanremo a Materia.