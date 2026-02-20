Il funerale di un cantiere e quei momenti concitati subito dopo un femminicidio
Le notizie del giorno in cuffia da ascoltare in meno di 10 minuti
Tra le notizie del giorno segnaliamo il cantiere del primo lotto della Variante alla Statale 341 che è completamente fermo. I lavoratori sono ancora in attesa di essere pagati: è solo un pezzo di una vicenda nazionale che a Palermo ha suscitato anche una particolare protesta. In Tribunale a Busto Arsizio la ricostruzione dal punto di vista dei carabinieri della stazione di Samarate del femminicidio di Teresa Stabile, avvenuto lo scorso anno. Parliamo anche degli eventi del weekend e della settimana di Sanremo a Materia.
