Weekend goloso a Vergiate: il Gelato di Marina vi aspetta con il gusto Franui

Un fine settimana all’insegna del gusto e della freschezza: sabato e domenica, dalle 11 alle 19, Il Gelato di Marina vi aspetta a Vergiate per un weekend speciale dedicato al gelato. .

Il laboratorio artigianale di Via Boschetto 16 (con entrata da Via Piave) è ormai un punto di riferimento per chi cerca un momento di piacere semplice, autentico e di qualità.

Protagonista del fine settimana il gusto

FRANUI

Accanto ai gelati, Marina e il suo staff propongono un’ampia selezione pensata per ogni momento della giornata: dalle torte gelato e i semifreddi, ideali anche per occasioni speciali, alle crêpes preparate al momento, fino a yogurt frozen, frappè cremosi, centrifugati di frutta fresca e bubble tea colorati e rinfrescanti. Senza dimenticare altre golosità artigianali come waffles e proposte stagionali.

Che sia per una pausa pomeridiana, una merenda in compagnia o per chiudere in dolcezza un pranzo o una cena, il weekend al Gelato di Marina è un invito a fermarsi e concedersi un momento di piacere.