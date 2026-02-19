Varese News

Il giovedì pomeriggio su Radio Materia con tre dirette: basket, attivismo per l’ambiente e inclusione

Alle 14 torna l'appuntamento con Luci a Masnago per parlare di basket ma anche di spettacolo con Rachele Tarantino, alle 16.30 appuntamento con l'associazione Sinb - Salviamo i nostri boschi e alle 18 ci divertiamo coi BFF

Generico 16 Feb 2026

Questo giovedì Radio Materia vi accompagnerà per tutto il pomeriggio con tre appuntamenti imperdibili per chi ama lo sport, l’inclusione e l’ambiente. Inizieremo alle 14 con Luci a Masnago, proseguiremo alle 16,30 con Soci All Time e chiuderemo alle 18 con una bella storia a Chi l’avrebbe mai detto.

14,00 Luci a Masnago

Ospite del trio Franzetti-Bettoni-Brezzi sarà Rachele Tarantino, direttrice della crew di ballo del palazzetto durante l’intervallo delle partite della Openjobmetis, un’occasione per parlare di un aspetto diverso dal solito nella trasmissione dedicata alla Pallacanestro Varese.

16,30 Soci All Time

Sarà nostro ospite Paolo Piazzoni, attivista per il clima e promotore di Sinb-Salviamo i nostri boschi, un’associazione che opera sia in Piemonte che in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese con piantumazioni di alberi e attività di sensibilizzazione.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Oggi intervistiamo tre giovanissimi autori di un fumetto che li vede protagonisti. Si tratta di ragazzi con fragilità diverse ma con una salda amicizia che li lega e tanta inventiva.

Pubblicato il 19 Febbraio 2026
