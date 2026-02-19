Il giovedì pomeriggio su Radio Materia con tre dirette: basket, attivismo per l’ambiente e inclusione
Alle 14 torna l'appuntamento con Luci a Masnago per parlare di basket ma anche di spettacolo con Rachele Tarantino, alle 16.30 appuntamento con l'associazione Sinb - Salviamo i nostri boschi e alle 18 ci divertiamo coi BFF
Questo giovedì Radio Materia vi accompagnerà per tutto il pomeriggio con tre appuntamenti imperdibili per chi ama lo sport, l’inclusione e l’ambiente. Inizieremo alle 14 con Luci a Masnago, proseguiremo alle 16,30 con Soci All Time e chiuderemo alle 18 con una bella storia a Chi l’avrebbe mai detto.
14,00 Luci a Masnago
Ospite del trio Franzetti-Bettoni-Brezzi sarà Rachele Tarantino, direttrice della crew di ballo del palazzetto durante l’intervallo delle partite della Openjobmetis, un’occasione per parlare di un aspetto diverso dal solito nella trasmissione dedicata alla Pallacanestro Varese.
16,30 Soci All Time
Sarà nostro ospite Paolo Piazzoni, attivista per il clima e promotore di Sinb-Salviamo i nostri boschi, un’associazione che opera sia in Piemonte che in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese con piantumazioni di alberi e attività di sensibilizzazione.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Oggi intervistiamo tre giovanissimi autori di un fumetto che li vede protagonisti. Si tratta di ragazzi con fragilità diverse ma con una salda amicizia che li lega e tanta inventiva.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
