“Il giro del mondo, a piedi”: l’impresa di Nicolò Guarrera alias Pieroad arriva a Travedona Monate

Un viaggio lungo cinque anni, compiuto interamente a piedi, attraversando continenti, culture e paesaggi. È l’esperienza straordinaria di Nicolò Guarrera, conosciuto sui social come Pieroad, protagonista dell’incontro pubblico Il giro del mondo, a piedi, in programma sabato 14 marzo alle 17:00 al Cineteatro Sant’Amanzio di Travedona Monate.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla Biblioteca comunale “Lorenza Bina” in collaborazione con il gruppo “Patto per la lettura”. La prenotazione è consigliata fino a esaurimento posti (clicca qui per prenotare).

Durante la serata, Guarrera dialogherà con Adelia Brigo, giornalista di VareseNews, per ripercorrere un’avventura iniziata nel 2020 e durata cinque anni, nel corso della quale ha camminato per oltre 35mila chilometri, attraversando Asia, Europa, Oceania e America. Un viaggio costruito passo dopo passo, scegliendo la lentezza come forma di esplorazione e come strumento di incontro con le persone e i luoghi.

Il racconto parte da un’idea nata in modo quasi casuale, in un appartamento per studenti a Parma, e si trasforma in una decisione radicale: affidarsi al cammino come mezzo per attraversare il mondo. Una scelta che mette al centro il corpo, il tempo e il ritmo naturale delle giornate, contrapponendosi alla velocità che caratterizza la vita quotidiana.

Camminare diventa così non solo un modo per spostarsi, ma un’esperienza capace di generare relazioni, raccogliere storie, attraversare lunghi silenzi e offrire occasioni di riflessione sul significato del movimento, della libertà personale e del viaggio stesso. La lentezza, come sottolinea Guarrera, è la chiave per costruire un contatto autentico con il mondo e per trasformare l’esperienza in memoria.

L’incontro è rivolto non solo agli appassionati di viaggi e cammini, ma anche a chi ha sempre sognato di partire e non ha mai trovato “lo zaino giusto”: una serata per ascoltare una storia di coraggio, scelta e scoperta, raccontata da chi ha deciso di fare del passo lento il proprio modo di esplorare il pianeta.