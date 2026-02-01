Il gruppo di cammino di Carnago al compleanno di Materia, “le comunità hanno bisogno di contatti umani”

Gentile Redazione,

GCC San Martino Carnago ha partecipato al primo compleanno di Materia. questa sera (sabato 31 gennaio ndr), con immenso piacere, una rappresentanza di

È stata una serata meravigliosa con spunti di riflessione.

Ho avuto conferma che creatività, sacrificio e perseveranza, sono una combinazione perfetta per raggiungere risultati.

L’umiltà dell’autocritica permette di crescere e di porsi nuovi traguardi da raggiungere.

L’ascolto arricchisce di contenuti il nostro sapere e ci stimola nell’agire.

Le Comunità hanno bisogno di “motivazioni” per riprendere i contatti umani, quelli in cui ci si guarda negli occhi.

Stasera abbiamo cantato, applaudito, ballato, condiviso il banchetto…Tutti Insieme, pur senza conoscerci, siamo stati parte della Stessa MATERIA!!!

Grazie dell’accoglienza!!!

Maria Vivido

Walking Leader GCC San Martino Carnago