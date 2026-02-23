Il karate entra in classe a Busto Arsizio con il Bu Do Kan: «Non solo sport, ma una lezione di vita»
La storica polisportiva bustocca porta l'arte marziale tra i banchi delle scuole primarie e secondarie. Un progetto gratuito che coinvolge centinaia di alunni tra Busto Arsizio, Samarate e la Valle Olona puntando su rispetto e inclusione
Il karate come strumento per crescere, imparare il rispetto e migliorare la concentrazione. La Polisportiva BU DO KAN consolida la sua presenza nelle scuole del territorio con un progetto di educazione motoria che, da anni, vede i propri maestri impegnati al fianco dei docenti per far scoprire ai ragazzi i segreti della disciplina tradizionale.
Un progetto in espansione
L’iniziativa, guidata dal Direttore Tecnico M° Giorgio Gazich, ha radici profonde a Busto Arsizio ma ha saputo estendersi a macchia d’olio in diversi comuni della provincia, tra cui Samarate, Solbiate Olona, Magnago e Cavaria con Premezzo.
A Busto, in particolare, la collaborazione si è concentrata sugli istituti Pontida e Pascoli. Per tre mesi, dodici classi (sei per plesso) delle prime, seconde e terze elementari hanno seguito lezioni settimanali tenute dallo staff tecnico composto da Anna Gomiero, Roberto Benvenuti, Andrea Ferro, Giuseppe Virzì e John Acaro. Un impegno che la polisportiva offre in modo totalmente gratuito.
Oltre la tecnica: i valori del dojo in aula
L’obiettivo non è formare campioni, ma cittadini consapevoli. «La nostra scuola cura l’aspetto educativo e formativo — spiega il M° Gazich —. Insegniamo il rispetto delle regole, la costanza e l’autocontrollo. Tutti i bambini, compresi quelli che presentano maggiori difficoltà, vengono seguiti nel loro percorso di apprendimento».
L’entusiasmo della risposta scolastica è confermato dalle parole dei docenti. Una maestra delle scuole Pontida ha sottolineato come la disciplina aiuti i bambini a sviluppare la capacità di muoversi in sincronia e a comprendere il valore del lavoro di squadra: «Nei loro volti, al termine del saggio finale, ho letto orgoglio e soddisfazione».
Il saggio finale: emozione e soddisfazione
Il culmine del percorso è rappresentato dall’esibizione conclusiva davanti ai genitori e ai Dirigenti Scolastici. Per i piccoli alunni delle classi seconde e terze, la sfida è stata l’apprendimento del Kata Taikyoku Shodan, una sequenza di tecniche di base che richiede grande pazienza e perseveranza. Un momento che, per lo staff del Bu Do Kan, rappresenta la migliore ricompensa per il lavoro svolto: vedere la passione per il karate trasmessa con successo non solo agli allievi, ma all’intero corpo docente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.