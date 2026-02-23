Il karate entra in classe a Busto Arsizio con il Bu Do Kan: «Non solo sport, ma una lezione di vita»

Il karate come strumento per crescere, imparare il rispetto e migliorare la concentrazione. La Polisportiva BU DO KAN consolida la sua presenza nelle scuole del territorio con un progetto di educazione motoria che, da anni, vede i propri maestri impegnati al fianco dei docenti per far scoprire ai ragazzi i segreti della disciplina tradizionale.

Un progetto in espansione

L’iniziativa, guidata dal Direttore Tecnico M° Giorgio Gazich, ha radici profonde a Busto Arsizio ma ha saputo estendersi a macchia d’olio in diversi comuni della provincia, tra cui Samarate, Solbiate Olona, Magnago e Cavaria con Premezzo.

A Busto, in particolare, la collaborazione si è concentrata sugli istituti Pontida e Pascoli. Per tre mesi, dodici classi (sei per plesso) delle prime, seconde e terze elementari hanno seguito lezioni settimanali tenute dallo staff tecnico composto da Anna Gomiero, Roberto Benvenuti, Andrea Ferro, Giuseppe Virzì e John Acaro. Un impegno che la polisportiva offre in modo totalmente gratuito.

Oltre la tecnica: i valori del dojo in aula

L’obiettivo non è formare campioni, ma cittadini consapevoli. «La nostra scuola cura l’aspetto educativo e formativo — spiega il M° Gazich —. Insegniamo il rispetto delle regole, la costanza e l’autocontrollo. Tutti i bambini, compresi quelli che presentano maggiori difficoltà, vengono seguiti nel loro percorso di apprendimento».

L’entusiasmo della risposta scolastica è confermato dalle parole dei docenti. Una maestra delle scuole Pontida ha sottolineato come la disciplina aiuti i bambini a sviluppare la capacità di muoversi in sincronia e a comprendere il valore del lavoro di squadra: «Nei loro volti, al termine del saggio finale, ho letto orgoglio e soddisfazione».



Il saggio finale: emozione e soddisfazione

Il culmine del percorso è rappresentato dall’esibizione conclusiva davanti ai genitori e ai Dirigenti Scolastici. Per i piccoli alunni delle classi seconde e terze, la sfida è stata l’apprendimento del Kata Taikyoku Shodan, una sequenza di tecniche di base che richiede grande pazienza e perseveranza. Un momento che, per lo staff del Bu Do Kan, rappresenta la migliore ricompensa per il lavoro svolto: vedere la passione per il karate trasmessa con successo non solo agli allievi, ma all’intero corpo docente.