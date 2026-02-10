Il libro sulle “donne con una marcia” in più arrivano a Ferno

C’è chi ha attraversato le Americhe per quasi due anni e chi si è piazzata per ben due volte nella leggendaria Parigi-Dakar, ma anche chi la Vespa la usa semplicemente ogni giorno per andare al lavoro o per sport. Mercoledì 11 febbraio alle 21 a Ferno, nella Sala Conferenze ex Biblioteca in Piazza Castiglioni, il Vespa Club Ferno-Malpensa presenta il nuovo libro di Paola Scarsi intitolato Vespiste e Motocicliste: donne con una marcia in più.

Il raccoglie cinquantotto testimonianze femminili di chi ha scelto le due ruote come compagne di vita, per passione, amore o per imprese fuori dal comune. Tra le protagoniste del racconto figura anche Gaia Cavaleri, presidente del sodalizio locale, inserita in una carrellata di profili che spaziano dalle campionesse di gimkana alle meccaniche, fino alle collezioniste di moto d’epoca e alle dirigenti d’azienda. L’autrice, giornalista e fotografa che si definisce «motociclista con l’animo della vespista», ha voluto focalizzare l’attenzione su un mondo spesso considerato maschile, ricevendo per questo lavoro il patrocinio di FederMoto.

Nel libro si legge che «che siano alla guida di una Vespa 50 o di una moto 1200, per un viaggio lungo un giorno o qualche anno, tutte sono davvero “Donne con una marcia in più” e i loro racconti sono estremamente coinvolgenti perché la loro è una passione che nasce dall’anima».

L’opera, pubblicata da Erga edizioni, si distingue per la sua natura multimediale. Grazie all’utilizzo di VCode e all’applicazione gratuita Vesepia, i lettori possono accedere direttamente a contenuti video e gallerie fotografiche, una scelta tecnica che ha permesso di arricchire l’esperienza narrativa riducendo il consumo di carta e toner. Le storie raccolte da Paola Scarsi documentano realtà diverse, come quella degli Angeli in moto o dell’associazione Di.Di.Diversamente Disabili, offrendo uno spaccato variegato che arriva fino ai vertici delle istituzioni e dell’imprenditoria