Il Liceo di Gallarate precursore del “Made in Italy”: da 10 anni gli studenti impegnati in attività economico giuridiche

«Il Liceo del Made in Italy, avviato due anni fa, è stato il completamento di un percorso iniziato nel 2015 con le esperienze di Pcto o, come si chiamavano allora, Alternanza Scuola Lavoro». Nicoletta Danese, da 11 anni alla guida dei licei di Viale dei Tigli, aveva pensato di offrire agli studenti un’infarinatura generale del mondo economico e giuridico avviando collaborazioni con studi professionali della zona oltre l tribunale di Busto Arsizio. «Venni quindi chiamata a Roma per spiegare quella idea che stavamo mettendo in campo e ottenne grande apprezzamento. Per questo, quando è stato introdotto il Liceo del made in Italy, per noi era la naturale evoluzione di quell’esperienza fatta».

L’idea originaria, che oggi trova una risposta strutturale nel Liceo del Made in Italy, è stata la risposta a una domanda sempre più forte di competenze economico‑giuridiche legate al mondo delle imprese e delle eccellenze produttive italiane. Oggi quell’offerta si inserisce in un campus che conta circa 1.600 studenti, configurandosi come il tassello più “professionale” in stretto dialogo con università, ITS e mondo del lavoro.

Perché un “liceo tecnico”

Il percorso è definito un “liceo tecnico” perché unisce l’impianto culturale tipico dei licei (discipline umanistiche, lingue, matematica e scienze) a un forte asse giuridico‑economico e laboratoriale, tradizionalmente più vicino alla formazione tecnica.

La scuola lavora con avvocati, giuristi ed economisti per costruire una solida formazione economico‑giuridica: il percorso è centrato su diritto, economia d’impresa, finanza e scenari del sistema produttivo italiano. L’idea è formare studenti che sappiano coniugare competenze teoriche alte con capacità operative spendibili tanto nei corsi universitari quanto negli ITS e in contesti aziendali.

Obiettivo: competenze giuridico‑economiche

Gli studenti acquisiscono conoscenze e competenze per comprendere le regole che governano la vita economica e civile: diritto, contratti, responsabilità, ma anche bilanci, mercato del lavoro, organizzazione d’impresa, strategie di valorizzazione del Made in Italy. La formazione giuridico‑economica diventa così la chiave per leggere i rapporti tra persone, istituzioni e aziende, con attenzione al valore umano e sociale delle scelte economiche.

Laboratori e PCTO

Il liceo è costruito “a laboratori”: nel biennio sono previste circa 30 ore annue di laboratorio curricolare e 20 ore di PCTO; al terzo e quarto anno le ore laboratoriali salgono a 40, mentre il PCTO arriva a circa 100 ore nel triennio.

I ragazzi hanno vissuto esperienze in contesti reali: attività a Volandia per il collegamento con il territorio e la storia industriale, percorsi in Tribunale a Busto Arsizio per vedere il diritto “in azione”, moduli al MaGa per apprendere l’economia legata alla Cultura, laboratori di cucina e impresa al Falcone, sempre intrecciando pratica e orientamento. Il riscontro è molto positivo perché i laboratori consentono di “toccare con mano” ciò che si studia, senza abbassare il livello teorico.

Le curvature del liceo di Gallarate

Il Liceo Made in Italy completa una proposta che negli anni ha introdotto diverse curvature tematiche per tenere insieme vocazione liceale e attenzione ai bisogni del territorio.

L’ultima proposta è il LES con curvatura socio‑sanitaria, sviluppata in collaborazione con l’ASST Valle Olona, pensata per chi guarda alle professioni sanitarie e sociali: circa 20 diplomati su 100 scelgono ogni anno facoltà sanitarie, a conferma del forte orientamento in quest’area.

L’insieme disegna un polo liceale di circa 1.600 studenti, con un clima di forte accoglienza e un corpo docente abituato a lavorare per progetti, accompagnando i ragazzi in un’autentica crescita personale e culturale.