Il Liceo Ferraris di Varese si spegne per il pianeta: lunedì torna “M’illumino di meno”
L'istituto varesino aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico nell'ambito del progetto Green School
Da oltre vent’anni è un appuntamento che conferma l’impegno collettivo per l’ambiente: “M’illumino di meno” torna lunedì 16 febbraio e anche il Liceo Scientifico Ferraris di Varese si è preparato a partecipare attivamente alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Durante la mattinata l’istituto cittadino aderirà all’iniziativa trasformando una normale mattinata di lezione in un’importante occasione di riflessione collettiva sulle risorse del nostro pianeta.
Nella foto la classe 2B con il Dirigente Marco Zago
Il cuore dell’iniziativa sarà alle ore 8:30, quando l’intera scuola vivrà un momento simbolico ma dal forte impatto educativo. Per cinque minuti, fino alle 8:35, verrà sospesa la fornitura elettrica in tutto l’edificio. In questo breve intervallo di tempo, il “silenzio tecnologico” prenderà il sopravvento e tutte le classi sono state invitate a svolgere attività didattiche alternative che non richiedano l’ausilio di computer, lim o altri dispositivi elettronici, riscoprendo una dimensione di studio più essenziale e consapevole.
L’evento non è un episodio isolato, ma rappresenta il culmine di un percorso formativo strutturato che vede il Liceo Ferraris protagonista all’interno del progetto Green School. L’iniziativa si inserisce inoltre armoniosamente nel curricolo verticale di Educazione Civica, con l’obiettivo di promuovere tra gli studenti comportamenti responsabili e una reale sensibilità verso i consumi energetici quotidiani.
Un ruolo di primo piano nella preparazione della giornata è stato svolto dagli studenti della classe 2^B. I ragazzi si sono infatti occupati della comunicazione interna all’istituto, mettendo in campo creatività e competenze per realizzare i depliant informativi che pubblicizzano l’evento tra i corridoi e le aule, sottolineando come il cambiamento parta proprio dai piccoli gesti e dal coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.