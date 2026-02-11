Varese News

Il Liceo Ferraris di Varese si spegne per il pianeta: lunedì torna “M’illumino di meno”

L'istituto varesino aderisce alla Giornata nazionale del risparmio energetico nell'ambito del progetto Green School

Da oltre vent’anni è un appuntamento che conferma l’impegno collettivo per l’ambiente: “M’illumino di meno” torna lunedì 16 febbraio e anche il Liceo Scientifico Ferraris di Varese si è preparato a partecipare attivamente alla Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Durante la mattinata l’istituto cittadino aderirà all’iniziativa trasformando una normale mattinata di lezione in un’importante occasione di riflessione collettiva sulle risorse del nostro pianeta.
Nella foto la classe 2B con il Dirigente Marco Zago

Il cuore dell’iniziativa sarà alle ore 8:30, quando l’intera scuola vivrà un momento simbolico ma dal forte impatto educativo. Per cinque minuti, fino alle 8:35, verrà sospesa la fornitura elettrica in tutto l’edificio. In questo breve intervallo di tempo, il “silenzio tecnologico” prenderà il sopravvento e tutte le classi sono state invitate a svolgere attività didattiche alternative che non richiedano l’ausilio di computer, lim o altri dispositivi elettronici, riscoprendo una dimensione di studio più essenziale e consapevole.

L’evento non è un episodio isolato, ma rappresenta il culmine di un percorso formativo strutturato che vede il Liceo Ferraris protagonista all’interno del progetto Green School. L’iniziativa si inserisce inoltre armoniosamente nel curricolo verticale di Educazione Civica, con l’obiettivo di promuovere tra gli studenti comportamenti responsabili e una reale sensibilità verso i consumi energetici quotidiani.

Un ruolo di primo piano nella preparazione della giornata è stato svolto dagli studenti della classe 2^B. I ragazzi si sono infatti occupati della comunicazione interna all’istituto, mettendo in campo creatività e competenze per realizzare i depliant informativi che pubblicizzano l’evento tra i corridoi e le aule, sottolineando come il cambiamento parta proprio dai piccoli gesti e dal coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.

Pubblicato il 11 Febbraio 2026
