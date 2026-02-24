Il Liceo Legnani di Saronno presenta “Legami d’Amore”, indagine sulle relazioni giovanili

Un’indagine tra adolescenti per capire come nascono e si trasformano i legami affettivi e quali rischi possono nascondere.

Sabato 7 marzo dalle 10 alle 12, nell’aula magna del Liceo Legnani di Saronno, verranno presentati i risultati del progetto “Legami d’Amore”, una ricerca realizzata dagli studenti delle classi quinte in collaborazione con l’Università di Torino. L’incontro è aperto alla comunità scolastica e alla cittadinanza.

Il lavoro nasce da una domanda concreta e attuale: quanto è diffuso il rischio di violenza nelle relazioni sentimentali tra adolescenti? Per rispondere, un gruppo di studenti ha lavorato nei mesi scorsi insieme al professor Matteo Fabris, ricercatore dell’Università di Torino, conducendo una vera e propria indagine sul campo.

Una ricerca tra scuola e università

Il progetto ha un forte valore orientativo per gli studenti dell’indirizzo Scienze Umane e LES, che hanno potuto sperimentare direttamente le fasi di una ricerca scientifica: dallo studio della letteratura al confronto con i dati raccolti tramite questionari somministrati all’interno dell’istituto.

L’obiettivo era indagare la presenza di comportamenti violenti nelle relazioni adolescenziali, andando oltre gli stereotipi e cercando di leggere i segnali, talvolta sottili, che possono trasformare un rapporto affettivo in una relazione sbilanciata o dannosa.

Capire per prevenire

I risultati della ricerca non si limitano a fotografare la situazione. Gli studenti proporranno anche una riflessione più ampia sui comportamenti nelle relazioni sentimentali tra pari, offrendo spunti utili per riconoscere e prevenire le diverse forme di violenza, da quelle più evidenti a quelle psicologiche e relazionali.

La mattinata sarà quindi un momento di restituzione pubblica, ma anche di confronto con il territorio, rivolto non solo alla comunità scolastica, ma anche a genitori, professionisti ed educatori interessati ad approfondire un tema che riguarda da vicino il mondo giovanile.

Foto di Pexels da Pixabay