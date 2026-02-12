Il liceo Manzoni di Varese ospita l’Alumni Day

Al Liceo Manzoni di Varese si parla di futuro. Venerdì 13 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, la sede di via Morselli ospiterà l’Alumni Day, un momento di incontro tra studenti ed ex allievi che oggi hanno già intrapreso il proprio percorso universitario o professionale.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di Orientamento in Uscita coordinato dalla professoressa Stefania Barile, con la collaborazione delle docenti Antonella Visconti, Alessandra Leonardi e Susana Novoa. Un appuntamento pensato come un vero e proprio passaggio di testimone tra generazioni, in cui chi ha già lasciato il liceo torna a raccontare la propria esperienza ai ragazzi del triennio.

Un ponte tra scuola e futuro

Medicina, giurisprudenza, lingue straniere, ingegneria, ma anche percorsi artistici e musicali: saranno diversi gli ambiti rappresentati dagli ex studenti, pronti a condividere scelte, difficoltà e soddisfazioni del proprio cammino. Un confronto diretto che punta a offrire non solo informazioni utili per l’orientamento post-diploma, ma anche testimonianze concrete e incoraggianti.

«Vedere un ex allievo che condivide con consapevolezza e passione il proprio percorso è per noi motivo di grande orgoglio – commenta il dirigente scolastico Francesco Maieron – La loro testimonianza offre ai ragazzi non solo informazioni tecniche, ma una prospettiva autentica e incoraggiante».

Una bussola per il territorio

L’Alumni Day vuole essere anche un segnale per il territorio: la scuola come luogo che forma competenze e professionalità che, nel tempo, ritornano alla comunità sotto forma di cittadinanza attiva e contributo sociale.

L’appuntamento è quindi per venerdì 13 febbraio al Liceo “Alessandro Manzoni” di via Morselli 10 a Varese. Per informazioni è possibile contattare l’istituto al numero 0332-235262 o consultare il sito www.liceimanzoni.edu.it.