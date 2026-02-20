Il “made in Varese” si fa spazio a Rimini: tutte le novità a Beer and Food Attraction

Tra i padiglioni di Beer and Food Attraction, la rassegna organizzata tra il 15 e il 17 febbraio alla Fiera di Rimini, sono stati diversi gli stand “made in Varese” (o meglio: in provincia) che si sono affacciati sui viali proponendo una serie di novità.

Partiamo dalle birre artigianali, un comparto per cui la fiera romagnola è molto importante: nel corso della stessa infatti si tiene il concorso più importante del settore, “Birra dell’Anno”, organizzato da Unionbirrai. Un appuntamento in cui le birre del nostro territorio (varesotte, ossolane, novaresi e altomilanesi) si sono decisamente fatte notare e hanno vinto numerosi premi (QUI l’articolo su Malto Gradimento). Proprio il nostro blog birrario ha anche partecipato per presentare il progetto di una “Biblioteca della birra artigianale italiana” che troverà spazio a Materia (QUI l’articolo).

A livello di stand, le aziende presenti nel comparto brassicolo erano tre. Birra OV di Busto Arsizio (ovvero L’Orso Verde) ha presentato in anteprima una birra in stile kölsch chiamata “La Kollettiva” realizzata in collaborazione con gli spagnoli del birrificio La Sitgetana. Nello spazio di fronte invece, ha riscosso molto successo l’allestimento di Vetra – sede a Caronno Pertusella – che ha utilizzato i vecchi videogame da bar come “involucri” delle spine per la birra. Ai “rubinetti” anche una gustosa collaborazione tra Vetra e i varesini di 50&50, la “Try Harder” per il curioso stile mountain IPA. Sempre nel padiglione “craft” ecco The Wall di Venegono Inferiore con la nuova “Witch”, uno dei primi lavori interamente affidati al nuovo birraio Oscar Mancin. Segnaliamo anche la presenza di Serra Storta di Buscate, birrificio che opera quasi esclusivamente conto terzi ma che sta emergendo anche con prodotti a marchio proprio.

Non producono birra ma sono determinanti per la buona riuscita delle “cotte” i prodotti di Piramide srl, azienda che ha sede operativa a Gavirate specializzata nella sanificazione degli impianti. Si può dire che – tra clienti diretti e indiretti – l’azienda nata a Casciago sia alle spalle di due terzi dei produttori artigianali nazionali. Anche per questo il suo stand è stato costante riferimento per i birrai presenti.

Il tour delle birre ha compreso anche lo stand di Carlsberg Italia che ora ha sede operativa in provincia di Milano ma che mantiene l’unità produttiva di Induno Olona: proprio il marchio Birrificio Angelo Poretti ha trovato spazio a Rimini con una zona dedicata, a causa del recente restyling grafico.

Sempre di fermentazioni parliamo, ma analcoliche: colorato e frequentato dai giovani lo stand di Mia Kombucha, realtà di fondazione recente e specializzata in questa bevanda che nasce fermentando il té e aromatizzandolo in diverse versioni. Mia ha sede a Induno Olona e sta partecipando a diverse fiere di settore da cui stanno nascendo contatti interessanti.

Beer and Food Attraction è dedicato da alcuni anni anche a distillati e liquori e in questo ambito rientra la presenza di Illva, la grande azienda di Saronno famosa anzitutto con il suo amaretto marchiato “Disaronno”. Anche in questo caso ci sono stati ritocchi grafici piuttosto rilevanti, con l’utilizzo del colore azzurro per ringiovanire il brand e un richiamo al fondatore Domenico Reina. Disaronno è ora proposto come base per diversi miscelati come altri marchi del gruppo a partire da Engine Gin. Sempre in questo comparto spicca la presenza di Rossi d’Angera che a Rimini ha vinto (con la linea RDA) il premio “Lorenzo Cagnoni” dedicato all’innovazione nel mondo degli spirits.