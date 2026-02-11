Il modello di Fondazione Morandi per le donne vittime di violenza: dare un reddito, dignità, voce e potere di scelta

La violenza non finisce quando si chiude la porta di una casa rifugio. Per molte donne, il vero nodo è quello che viene dopo: lavoro, casa, conciliazione, autonomia reale. E per le donne con disabilità, la violenza è “al quadrato”, perché alla fragilità di genere si sommano barriere fisiche, relazionali e istituzionali ancora poco riconosciute.

Oltre l’emergenza: lavoro, casa, conciliazione

Per anni l’attenzione si è concentrata sulla fase emergenziale (CAV, case rifugio, messa in sicurezza). Dal 2023 in poi, le politiche hanno abbracciato anche “casa e lavoro”, spesso con progetti basati sui tirocini di inclusione o lavorativi. Il rischio, però, è evidente: il tirocinio è uno strumento utile a riattivare le competenze e a rimettere in moto la persona, ma, se non è propedeutico a un’assunzione stabile, rischia di essere un passaggio vuoto, che non scioglie la dipendenza economica dal maltrattante o dal sistema assistenziale.

L’esperienza di Fondazione Felicita Morandi, che con Fondazione Cariplo ha costruito percorsi biennali, mostra che per molte donne servono almeno due anni di accompagnamento per arrivare davvero a un lavoro e a una casa autonoma. In questo tempo si lavora non solo sul contratto, ma sulla tenuta psicologica, sulla rete sociale, sulla capacità di conciliare figli, orari, spostamenti.

Il modello Morandi: accompagnamento lungo e misure di conciliazione

Con il Progetto DEA (DEA1 e oggi DEA2), Fondazione Morandi ha anticipato un modello integrato che oggi anche Regione Lombardia, con i bandi sul reinserimento lavorativo delle donne vittime, prova a sostenere, seppure in gran parte limitandosi al finanziamento dei tirocini. La differenza è proprio nel “di più” che mette la Fondazione: tempo, conciliazione, casa.

In due anni di attività lavorativa strutturata, Fondazione Morandi ha accompagnato una trentina di donne; dieci hanno trovato un impiego a tempo pieno, di cui sette a tempo indeterminato. A questi risultati si aggiungono nove tirocini attivati, otto dei quali rinnovati e tre trasformati in assunzioni: in pratica, per almeno il 30–40% delle donne seguite si è arrivati oltre il tirocinio a un lavoro stabile, con una media di inserimento oltre il tirocinio tra il 30 e il 40%.

«Elemento decisivo – spiega la presidente Giovanna Scienza – sono le misure di conciliazione: sostegno all’affitto e all’abitare, pagamento di rette scolastiche, pre e dopo scuola, mense, campi estivi, baby-sitter, mobilità (abbonamenti, carburante) e alimenti di base. I dati di DEA2 mostrano che la voce “conciliazione” rappresenti circa il 40% delle azioni attivate, seguita dalla mobilità (oltre il 30%), mentre il lavoro in senso stretto pesa intorno all’11%: senza casa e cura dei figli, il contratto da solo non regge».

Le vittime di violenza prese in carico

Le donne seguite dal progetto DEA2 sono per lo più tra i 30 e i 50 anni, spesso madri con figli minori a carico e con una rete familiare o sociale molto fragile. Circa il 60% è di nazionalità straniera, con titoli di studio che vanno dalla licenza elementare alla laurea, ma prevalgono livelli medio‑bassi e qualifiche poco spendibili sul mercato del lavoro italiano.

Molte arrivano da percorsi di violenza protratta nel tempo, con interruzioni lavorative lunghe o con esperienze solo saltuarie e informali, e questo rende necessario lavorare sia sulla riattivazione delle competenze sia sul rafforzamento dell’autostima. Proprio per questo il progetto affianca al lavoro misure di casa, conciliazione e sostegno educativo ai figli, senza le quali l’autonomia economica resterebbe difficilmente raggiungibile.

DEA2: dal tirocinio all’autonomia

Il progetto DEA2, finanziato dal Fondo Filantropico Italiano, è costruito su tre snodi: intercettare il bisogno (grazie alla rete CAV, Caritas, ASST, Rete Antiviolenza), accogliere e costruire un progetto personalizzato, accompagnare verso lavoro e abitazione autonome. Il valore aggiuntoi dell’intero percorso è quello di mettere la donna al centro, chiedendole di ideare il suo futuro.

Al 28 febbraio 2025 il campione monitorato (10 donne, in prevalenza tra i 30 e i 50 anni, spesso con figli minori e con bassa o media scolarità) mostra un intervento che non si limita a “trovare un posto”, ma a costruire condizioni perché quel posto regga nel tempo. I tirocini di inclusione, attivati in sinergia con realtà come Openjobmetis e Solidarietà e Servizi, sono usati come ponte per i profili più fragili, non come punto di arrivo.

Accanto alle donne, DEA2 investe sui “figli del DEA”: 14 minori hanno già beneficiato di misure di conciliazione (rette, doposcuola, mense, campi estivi), con l’80% dei bambini coinvolti da almeno un intervento, nella logica di spezzare la trasmissione intergenerazionale della violenza. La continuità tra DEA1 e DEA2 consente di prolungare i percorsi quando i tempi dei bandi ordinari non bastano.

“Violenza al quadrato”: quando la vittima è una donna con disabilità

«Negli ultimi anni è emersa una nicchia ancora più fragile – ricorda la presidente – le donne vittime di violenza con disabilità, o le madri con figli disabili. La letteratura europea e le associazioni specializzate ricordano che una donna con disabilità rischia di subire violenza da due a cinque volte più di una donna non disabile, con stime che arrivano, in alcune risoluzioni, a un rischio dieci volte superiore».

Fondazione Morandi, che ha lanciato l’allarme con il dossier “Violenza al quadrato”, segnala casi in cui la disabilità rende più difficile allontanarsi dal maltrattante, frequentare un CAV, accedere a una casa rifugio o a un corso di formazione, per barriere fisiche, organizzative e culturali. A tutto questo si aggiungono contesti domestici non adattati, dipendenze quotidiane (per l’igiene, gli spostamenti, i farmaci) e la quasi assenza di strutture abitative davvero accessibili e pensate per questo doppio livello di fragilità.

È su questo fronte che la Fondazione sta già ragionando: la casa rifugio attuale è a norma, ma per accogliere donne con disabilità serviranno standard diversi di personale (figure socio-sanitarie, OSS, educatori) e spazi ulteriormente adattati. L’idea è attendere le nuove linee guida di Fondazione Cariplo e di Regione per costruire progettualità mirate, che distinguano – anche in termini di standard e risorse – tra disabilità della donna e situazioni in cui la disabilità riguarda i figli.

Regione, tirocini e limiti del modello

Regione Lombardia ha riconosciuto l’importanza del reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, finanziando progetti di formazione e tirocini di inclusione con bandi dedicati (come la D.g.r. 2395/2024). Si tratta di un passo avanti importante, anche perché aumenta le risorse disponibili sul territorio e oggi cofinanzia parte dei percorsi che Fondazione Morandi attiva.

«Dall’esperienza sul campo – fa notare Giovanna Scienza – emerge con chiarezza che il tirocinio, da solo, non basta: è un mezzo, non un fine. Può essere adeguato per una quota di donne, soprattutto quelle più pronte e con meno carichi di cura, ma se non è collegato a reali opportunità di stabilizzazione (contratti a tempo pieno, meglio se indeterminati) rischia di lasciare le persone sospese, senza la sicurezza economica necessaria per non tornare indietro.

Per questo Fondazione Morandi, che lo scorso anno ha effettuato 64 accoglienze in casa rifugio e 106 prese in carico nel centro antiviolenza, grazie alle proprie risorse e al sostegno del Fondo Filantropico Italiano, ha scelto di andare oltre il perimetro dei bandi: finanzia due anni di accompagnamento, copre costi di conciliazione e casa, coinvolge imprese disponibili a offrire lavoro dignitoso, supervisione e possibilità di crescita. Il territorio, sottolinea la Fondazione, risponde bene: grande distribuzione, servizi, studi professionali e cooperative si sono già aperti a questi percorsi, dimostrando che l’inserimento stabile è possibile».

Dalla fragilità alla possibilità

Il messaggio che arriva da Varese è chiaro: mettere al lavoro una donna vittima di violenza non significa “solo” darle un reddito, ma restituirle dignità, voce e potere di scelta. Perché questo accada davvero, però, servono tempi lunghi, misure di conciliazione, casa, corsi di qualificazione (compresi quelli nel settore socio-sanitario di base), e una rete che tenga insieme istituzioni, imprese, terzo settore.

Il modello sperimentato dalla Fondazione Morandi – casa, lavoro, conciliazione, attenzione alle donne con disabilità – sta già generando risultati concreti e, come riconoscono gli stessi partner istituzionali, è diventato un laboratorio da cui Regione e altri territori stanno prendendo spunto. La sfida ora è non fermarsi al tirocinio, ma fare di questi percorsi un investimento strutturale: perché la violenza finisca davvero, il futuro delle donne – tutte, anche quelle più fragili – deve poter poggiare su basi solide, non su opportunità temporanee.