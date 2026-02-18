Il municipio di Sesto Calende si tinge con il tricolore della ricerca
L’associazione Amici di Tommy e Cecilia promuove una settimana di sensibilizzazione per dare voce ai "rari" e sostenere la ricerca scientifica
Oltre due milioni di persone in Italia convivono con una malattia rara, una condizione che nel 70% dei casi si manifesta già in età pediatrica. Per rompere l’isolamento che spesso circonda queste patologie, l’associazione di Sesto Calende Amici di Tommy e Cecilia Onlus torna a promuovere la Giornata Mondiale delle Malattie Rare del 28 febbraio. Un’iniziativa che anche quest’anno mira a informare l’opinione pubblica sull’impatto che queste condizioni hanno sui pazienti, sulle famiglie e sui sistemi sanitari, considerando che su circa 8 mila patologie conosciute, solo per 450 sono state individuate terapie farmacologiche specifiche.
Il simbolo visibile di questa mobilitazione coinvolge direttamente il cuore cittadino. In collaborazione con l’amministrazione e la Pro Sesto, il municipio sarà illuminato per tutta la settimana, da sabato 21 febbraio a domenica 1 marzo, con i colori che contraddistinguono questa ricorrenza. Come dichiarato dalla presidentessa dell’associazione Federica Muller, l’obiettivo è quello di «dare luce ai tanti che ancora vivono nell’ombra della rarità». La ricerca scientifica rimane infatti l’unica arma a disposizione e la sola speranza per migliorare la qualità della vita di chi, per le altre patologie, può contare solo su riabilitazione o farmaci sintomatici.
Il programma delle attività sul territorio ha inizio sabato 21 alle 21 al Centro Studi Angelo dell’Acqua. Sul palco va in scena lo spettacolo teatrale E li chiamano ragazzi speciali di Giambattista Anastasio e Alessandro Smorlesi per «sensibilizzare il grande pubblico sull’esistenza delle malattie rare e sulle sfide che devono affrontare coloro che ne sono affetti».
Il momento conclusivo della settimana è previsto per domenica 1 marzo nella chiesa di San Bernardino. Grazie alla partecipazione della comunità pastorale e di altre realtà locali, alle 11:15 sarà celebrata la messa. Muller ha esteso l’invito a tutta la cittadinanza per favorire la partecipazione e la condivisione di questi momenti di comunità, ricordando che «la ricerca scientifica è l’unica arma che i pazienti hanno a disposizione, l’unica vera speranza di miglioramento della qualità di vita di queste persone».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Mia23s su Esplosioni e fiamme in una fonderia a Lonate Pozzolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.