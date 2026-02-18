Il Museo Binda diventa un cortometraggio: anteprima il 28 febbraio in Sala Consiliare di Cittiglio

Il Museo Alfredo Binda protagonista di un nuovo progetto audiovisivo dedicato alla valorizzazione della storia sportiva del territorio. Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17, nella Sala Consiliare del Comune di Cittiglio (via Provinciale 46), sarà presentato in anteprima il cortometraggio “Vieni al Museo Binda!”.

Il girato, della durata di circa dieci minuti, rientra nel progetto “VIENI AL MUSEO!” ideato dalla Comunità Montana Valli del Verbano per promuovere la rete museale locale attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, capace di parlare a famiglie, ragazzi e appassionati di ciclismo.

A dirigere il cortometraggio è la regista Valentina Malcotti, con Enzo dè Liguoro e Alessandra dè Liguoro nei ruoli principali. Accanto a loro, veri protagonisti delle riprese, i bambini della Scuola Primaria “Gianoli” di Laveno Mombello, che saranno presenti in sala insieme agli autori per condividere con il pubblico il racconto dell’esperienza vissuta sul set.

Il programma dell’iniziativa prevede i saluti istituzionali della Comunità Montana Valli del Verbano, del Comune di Cittiglio e di Cycling Sport Promotion A.S.D., seguiti dalla proiezione del cortometraggio e dagli interventi della regista, degli attori e dei giovani partecipanti. È inoltre previsto un approfondimento storico dedicato alla figura di Alfredo Binda, a cura di Luca Carraro, divulgatore e curatore di mostre sul ciclismo.

Al termine della presentazione, il pubblico potrà raggiungere il Museo per una visita guidata accompagnata dagli esperti. Per l’occasione, il Museo Binda resterà aperto dalle 16 alle 18.30, offrendo la possibilità di conoscere più da vicino la storia del campione di Cittiglio e il suo contributo al ciclismo italiano.

L’evento si inserisce nel calendario di appuntamenti collegati al 27° Trofeo Alfredo Binda, in programma il 15 marzo 2026, consolidando il legame tra memoria sportiva, cultura e territorio. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa è organizzata dalla Comunità Montana Valli del Verbano in collaborazione con il Museo Alfredo Binda, il Comune di Cittiglio e Cycling Sport Promotion A.S.D.