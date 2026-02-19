Il Museo del Tessile di Busto Arsizio torna a parlare gaelico: il 28 febbraio arriva il Busto Feis 2026

Il Museo del Tessile di Busto Arsizio si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante della cultura gaelica in Italia. Sabato 28 febbraio 2026, dalle 8 alle 19, torna infatti il Busto Feis, competizione internazionale di danza irlandese giunta alla sua IX edizione, organizzata dall’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys. ( foto a cura dell’organizzazione del festival)

Uno dei soli due appuntamenti internazionali di questo genere in Italia, il Busto Feis richiama quest’anno oltre 240 ballerini appartenenti a 27 scuole diverse, in rappresentanza di 13 nazioni. Un evento che unisce sport, spettacolo e scambio culturale, in una cornice simbolo del patrimonio industriale cittadino e sede storica del Bustofolk Festival.

Una competizione internazionale nel cuore della città

Per l’intera giornata, dalle ore 8 alle 19, il Museo del Tessile (via Volta 6) ospita le competizioni soliste e di gruppo (Ceili), valutate da una giuria internazionale composta da Kevin McCarron (ADCRG, Birmingham) e Justine Ward-Mallinson (ADCRG, Manchester), entrambi certificati ADCRG – Ard Diploma Choimisiuim le Rinci Gaelacha, titolo ufficiale di giudice riconosciuto dalla Commissione irlandese di danza.

Accanto ai danzatori provenienti da Francia, Germania, Regno Unito e Dubai, si registra quest’anno il debutto degli atleti della Bulgaria, a conferma della crescente dimensione europea e internazionale della manifestazione.

Ad accompagnare le performance, la musica dal vivo dei maestri Kristián Fišl (Praga) e Doina Bora (Bucarest), elemento fondamentale per restituire l’autenticità e l’energia delle tradizionali Feiseanna irlandesi.

I nuovi trofei ispirati alla leggenda di Ys

L’edizione 2026 è legata in modo particolare all’identità della scuola organizzatrice. Il nome “Gens d’Ys” richiama infatti la leggenda bretone della città sommersa di Ys. Per omaggiare questo mito, vengono introdotte due nuove competizioni freestyle:

Trofeo Gradlon: Reel Freestyle per cavalieri, dedicato al re di Ys

Trofeo Dahut: Slip Jig per dame, dedicato alla principessa Dahut

Tornano inoltre i Treble Reel a tema. Per il 2026 il filo conduttore è “I decenni del ’900”: i ballerini porteranno sul palco costumi e atmosfere ispirati agli anni Venti fino agli anni Ottanta, in un viaggio tra musica, moda e storia del Novecento.

La Ceili Night e il mercatino celtico

La giornata non si conclude con le premiazioni. Dalle 21 circa prende il via una grande serata danzante aperta a tutti e a ingresso libero. Protagonisti i The Keltaholics, quattro giovani musicisti che con bodhran, violino, chitarra e bouzouki accompagnano il pubblico tra sonorità irlandesi e bretoni.

Accanto alla competizione e alla serata musicale, è previsto un mercatino dell’artigianato celtico con area food & drink, che contribuisce a creare un’atmosfera immersiva e conviviale.

Un ponte tra culture e territorio

Il Busto Feis si propone come occasione di incontro tra culture diverse e identità locali. Grazie alla collaborazione con Tosi, in arte Tarlisu, i partecipanti potranno scoprire il “Firla Furla”, tradizionale gioco bustocco realizzato con un bottone e due fili, simbolo della memoria popolare cittadina.

Per la prima volta è stata inoltre avviata una collaborazione con l’Ente del Turismo della Provincia di Varese, con l’obiettivo di promuovere la permanenza di atleti e famiglie sul territorio, offrendo opportunità per conoscere le bellezze della provincia oltre i confini della gara.

La manifestazione è organizzata dall’Accademia Danze Irlandesi Gens d’Ys con il contributo e il patrocinio di Regione Lombardia, Città di Busto Arsizio e Fondazione Comunitaria del Varesotto, oltre al patrocinio dell’Ambasciata Irlandese, del Consolato Generale d’Irlanda a Milano e dell’Ente Nazionale del Turismo Irlandese.

L’evento si svolge regolarmente anche in caso di pioggia.

Per informazioni: www.gensdys.it – info@gensdys.it – (+39) 335 7155360.