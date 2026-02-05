Il nuovo bar di Piazzale Kennedy a Varese ancora chiuso: “Assurdo che l’attività non sia stata consegnata al vincitore”

Il nuovo bar di Piazzale Kennedy a Varese non ha ancora aperto, nonostante la procedura pubblica per l’assegnazione si sia conclusa regolarmente oltre due mesi fa. A denunciare la situazione è il consigliere comunale Stefano Angei della Lega, che parla di “assurdo stallo” in un’area che necessiterebbe di un presidio costante.

Il locale in questione è di nuova realizzazione, creato nell’ambito del piano stazioni. La struttura, ancora da inaugurare, ospiterà anche la nuova biglietteria di Autolinee Varesine, che attualmente si trova in uno dei due chioschi presenti in piazzale Kennedy, entrambi su aree di proprietà comunale.

La gara d’appalto si è chiusa il 31 ottobre 2025, con l’individuazione di un vincitore, ma a distanza di settimane l’attività non risulta ancora consegnata, e nemmeno è stato reso noto chi abbia vinto.

Tra i partecipanti alla procedura c’è anche Pierantonio Giannotti, che gestisce da oltre otto anni l’altro chiosco presente in piazza, proprio quello adibito a bar. Giannotti si trova in una situazione di particolare incertezza: non sa ancora se ha vinto o perso la gara per il nuovo locale, ma sa che comunque dovrà abbandonare il suo attuale chiosco, destinato alla demolizione una volta assegnato il nuovo bar.

Angei ha sollevato il problema nell’ambito di un comunicato più ampio dedicato allo stallo del piano stazioni, evidenziando come anche questo tassello si inserisca in un quadro di ritardi che caratterizzano gli interventi nell’area ferroviaria: nella nota il consigliere chiede quali siano le ragioni che impediscono la consegna dell’attività al nuovo gestore e quando sarà possibile sciogliere finalmente il nodo, dando certezze anche a chi sta vivendo nell’incertezza da settimane.

«Sono state da poco ottenute le autorizzazioni edilizie, necessarie al vincitore per poter in seguito iscrivere l’attività al Suap, e tra pochi giorni apriremo finalmente le buste – ha spiegato, interpellata sull’argomento, l’assessora alle risorse Cristina Buzzetti – Il servizio è comunque assicurato dall’attività del Chiosco, la cui autorizzazione scadeva il 31 dicembre e che abbiamo prorogato fino all’apertura del nuovo bar».