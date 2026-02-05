Il nuovo tour dei Legnanesi fa tappa a Varese, Legnano e Gallarate
La Teresa, la Mabila e il Giovanni tornano con “I promessi sposi”, il nuovo spettacolo in tour da marzo 2026
La Teresa, la Mabila e il Giovanni tornano con “I PROMOSSI SPOSI”, il nuovo spettacolo de I LEGNANESI, non una rivisitazione del classico manzoniano, ma un omaggio alla straordinaria capacità di Alessandro Manzoni, il “Lisander” degli amici lombardi, di scandagliare l’animo umano e i suoi sentimenti più profondi.
“I PROMOSSI SPOSI” è un viaggio tra i sentimenti che inizia con IL GIOVANNI che tristemente annuncia a LA TERESA che per un errore burocratico il loro matrimonio non è valido. Da questa premessa prende forma un vortice di equivoci, imprevisti, gag irresistibili e colpi di scena: un gioco di identità confuse in cui ciascuno interpreta ruoli diversi, restando però fedele a se stesso e ai propri sentimenti. Come scriveva Manzoni, “il cuore è un guazzabuglio”.
I LEGNANESI sono in tour anche con “PROMESSA D’AMORE”, una versione dello spettacolo che, senza quadri musicali, mette al centro del palcoscenico la sola forza della prosa.
Queste le prossime date de “I PROMOSSI SPOSI”:
3 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
4 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
5 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
6 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
7 febbraio (pomeriggio) – Teatro Manzoni – MILANO
7 febbraio (sera) – Teatro Manzoni – MILANO
8 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
10 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
11 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
12 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
13 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
14 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
15 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
17 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
18 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
19 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
20 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
21 febbraio (pomeriggio) – Teatro Manzoni – MILANO
21 febbraio (sera) – Teatro Manzoni – MILANO
22 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO
27 febbraio – ChorusLife Arena – BERGAMO
28 febbraio – ChorusLife Arena – BERGAMO
1 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO
3 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO
4 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO
5 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO
6 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO
7 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO
8 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO
14 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)
15 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)
18 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)
19 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)
20 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)
21 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)
22 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)
24 marzo – Teatro Intred – VARESE
25 marzo – Teatro Intred – VARESE
26 marzo – Teatro Intred – VARESE
27 marzo – Teatro Intred – VARESE
28 marzo – Teatro Intred – VARESE
29 marzo – Teatro Intred – VARESE
17 aprile – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)
18 aprile – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)
19 aprile – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)
23 aprile – Teatro Sociale – COMO
24 aprile – Teatro Sociale – COMO
25 aprile – Teatro Sociale – COMO
26 aprile – Teatro Sociale – COMO
30 aprile – Teatro LAC – LUGANO
1 maggio – Teatro LAC – LUGANO
2 maggio – Teatro LAC – LUGANO
8 maggio – Teatro San Luigi – CONCOREZZO (MB)
9 maggio – Teatro San Luigi – CONCOREZZO (MB)
10 maggio – Teatro San Luigi – CONCOREZZO (MB)
15 maggio – Politeama Genovese – GENOVA
16 maggio – Politeama Genovese – GENOVA
21 maggio – Teatro Condominio – GALLARATE (VA)
22 maggio – Teatro Condominio – GALLARATE (VA)
23 maggio – Teatro Condominio – GALLARATE (VA)
24 maggio – Teatro Condominio – GALLARATE (VA)
Queste le prossime date de “PROMESSA D’AMORE”:
24 febbraio – Teatro Auditorium Santa Chiara – TRENTO
11 marzo – Cinema Teatro Bellini – MONTAGNANA (PD)
8 aprile – Teatro Sociale – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
10 aprile – CMP Arena – BASSANO DEL GRAPPA (VI)
12 aprile – Teatro Olimpico – ROMA
21 aprile – Teatro Municipale – CASALE MONFERRATO (AL)
28 aprile – Teatro La Fabbrica – VILLADOSSOLA (VB)
6 maggio – Teatro Manzoni – MONZA
19 maggio – Il Maggiore – PALLANZA (VB)
I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.
