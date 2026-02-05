Il nuovo tour dei Legnanesi fa tappa a Varese, Legnano e Gallarate

La Teresa, la Mabila e il Giovanni tornano con “I PROMOSSI SPOSI”, il nuovo spettacolo de I LEGNANESI, non una rivisitazione del classico manzoniano, ma un omaggio alla straordinaria capacità di Alessandro Manzoni, il “Lisander” degli amici lombardi, di scandagliare l’animo umano e i suoi sentimenti più profondi.

“I PROMOSSI SPOSI” è un viaggio tra i sentimenti che inizia con IL GIOVANNI che tristemente annuncia a LA TERESA che per un errore burocratico il loro matrimonio non è valido. Da questa premessa prende forma un vortice di equivoci, imprevisti, gag irresistibili e colpi di scena: un gioco di identità confuse in cui ciascuno interpreta ruoli diversi, restando però fedele a se stesso e ai propri sentimenti. Come scriveva Manzoni, “il cuore è un guazzabuglio”.

I LEGNANESI sono in tour anche con “PROMESSA D’AMORE”, una versione dello spettacolo che, senza quadri musicali, mette al centro del palcoscenico la sola forza della prosa.

Queste le prossime date de “I PROMOSSI SPOSI”:

3 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

4 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

5 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

6 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

7 febbraio (pomeriggio) – Teatro Manzoni – MILANO

7 febbraio (sera) – Teatro Manzoni – MILANO

8 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

10 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

11 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

12 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

13 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

14 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

15 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

17 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

18 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

19 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

20 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

21 febbraio (pomeriggio) – Teatro Manzoni – MILANO

21 febbraio (sera) – Teatro Manzoni – MILANO

22 febbraio – Teatro Manzoni – MILANO

27 febbraio – ChorusLife Arena – BERGAMO

28 febbraio – ChorusLife Arena – BERGAMO

1 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO

3 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO

4 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO

5 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO

6 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO

7 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO

8 marzo – ChorusLife Arena – BERGAMO

14 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)

15 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)

18 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)

19 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)

20 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)

21 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)

22 marzo – Teatro San Rocco – SEREGNO (MB)

24 marzo – Teatro Intred – VARESE

25 marzo – Teatro Intred – VARESE

26 marzo – Teatro Intred – VARESE

27 marzo – Teatro Intred – VARESE

28 marzo – Teatro Intred – VARESE

29 marzo – Teatro Intred – VARESE

17 aprile – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)

18 aprile – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)

19 aprile – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)

23 aprile – Teatro Sociale – COMO

24 aprile – Teatro Sociale – COMO

25 aprile – Teatro Sociale – COMO

26 aprile – Teatro Sociale – COMO

30 aprile – Teatro LAC – LUGANO

1 maggio – Teatro LAC – LUGANO

2 maggio – Teatro LAC – LUGANO

8 maggio – Teatro San Luigi – CONCOREZZO (MB)

9 maggio – Teatro San Luigi – CONCOREZZO (MB)

10 maggio – Teatro San Luigi – CONCOREZZO (MB)

15 maggio – Politeama Genovese – GENOVA

16 maggio – Politeama Genovese – GENOVA

21 maggio – Teatro Condominio – GALLARATE (VA)

22 maggio – Teatro Condominio – GALLARATE (VA)

23 maggio – Teatro Condominio – GALLARATE (VA)

24 maggio – Teatro Condominio – GALLARATE (VA)

Queste le prossime date de “PROMESSA D’AMORE”:

24 febbraio – Teatro Auditorium Santa Chiara – TRENTO

11 marzo – Cinema Teatro Bellini – MONTAGNANA (PD)

8 aprile – Teatro Sociale – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

10 aprile – CMP Arena – BASSANO DEL GRAPPA (VI)

12 aprile – Teatro Olimpico – ROMA

21 aprile – Teatro Municipale – CASALE MONFERRATO (AL)

28 aprile – Teatro La Fabbrica – VILLADOSSOLA (VB)

6 maggio – Teatro Manzoni – MONZA

19 maggio – Il Maggiore – PALLANZA (VB)

I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.