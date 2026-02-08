Il PD di Busto incalza la Giunta Antonelli: «Troppi rinvii su ospedale unico e viabilità»
Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere chiarezza sulle opere viabilistiche legate al nuovo ospedale unico Busto Arsizio–Gallarate e sull’impatto nel quartiere di Beata Giuliana
Ritardi, incertezze e mancanza di un cronoprogramma definito. Sono queste le preoccupazioni sollevate dal Partito Democratico di Busto Arsizio, che attraverso il proprio gruppo consiliare ha depositato un’interrogazione rivolta alla Giunta Antonelli sul tema del nuovo ospedale unico e delle opere viabilistiche connesse.
Al centro dell’iniziativa l’iter del nuovo Ospedale unico Busto Arsizio–Gallarate, destinato a sorgere in località Beata Giuliana, la cui realizzazione – secondo le attuali previsioni – non avverrà prima del 2031. Un orizzonte temporale che, secondo il PD, continua ad allungarsi senza che siano ancora chiare le ricadute sul quartiere e sulla sua già fragile viabilità.
In particolare, i consiglieri dem chiedono conto delle intenzioni dell’amministrazione comunale rispetto alle opere viabilistiche da realizzare e all’impatto dello studio di fattibilità sul Trasporto pubblico locale predisposto dalla Provincia di Varese. Nel mirino anche l’ipotesi di una stazione ferroviaria a servizio dell’ospedale, ventilata dalla direzione dell’ASST Valle Olona.
«Siamo molto preoccupati per l’impatto che l’opera potrà avere sulla fragile viabilità del quartiere e l’assenza di un cronoprogramma certo sulle opere viabilistiche da realizzare ci porta a credere che l’inaugurazione del nuovo ospedale potrebbe slittare ancora», afferma il segretario cittadino Paolo Pedotti.
«Rispetto al cronoprogramma originale – aggiunge – il termine dei lavori è previsto al 2031 e non più al 2029, ma mentre si ipotizzano una “metropolitana leggera” o una nuova stazione ferroviaria, nessuno parla ancora di quando dovranno iniziare e concludersi i lavori principali sul Sempione e su via Sella».
Con l’interrogazione presentata, il PD chiede quindi alla Giunta di chiarire quali siano le scelte concrete e le tempistiche previste per garantire un accesso adeguato alla futura struttura sanitaria. La risposta dell’amministrazione è attesa nel primo Consiglio comunale utile.
