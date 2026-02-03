Il presidente della regione Fontana: “Le istituzioni siano sempre al fianco delle forze dell’ordine”
Così il Governatore a margine della cerimonia che si è svolta oggi nell’aula del Consiglio regionale di Palazzo Pirelli per il ‘Giorno della Memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere’
«Le istituzioni devono sempre stare al fianco delle Forze dell’ordine. A ogni livello, partendo da quello politico, non bisogna lasciare crepe o dubbi che consentano a quelli che, non esito definire delinquenti, utilizzano ogni occasione buona per scagliarsi contro poliziotti, carabinieri, donne o uomini in divisa».
Con queste parole il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha reso omaggio agli agenti, in occasione del ‘Giorno della Memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere’, a margine della cerimonia che si è svolta oggi nell’aula del Consiglio regionale di Palazzo Pirelli.
«Quest’anno la celebrazione arriva a pochi giorni di distanza dai gravissimi episodi di Torino e di molte altre inaccettabili situazioni – ha aggiunto in aula il presidente Fontana – dove abbiamo assistito ad atti di violenza nei confronti di chi serve le istituzioni e lavora ogni giorno a tutela della legalità e della sicurezza della comunità Prendere a martellate un poliziotto non è un atto rivoluzionario, ma un atto di vigliaccheria. A questi agenti va tutta la nostra solidarietà. Con un messaggio forte e chiaro: noi saremo sempre dalla loro parte».
«Ecco perché – ha concluso Fontana – noi dobbiamo instillare nei giovani princìpi di rispetto della legalità e dei valori Costituzionali. E, ancora, non far finta di non vedere che, troppe volte, i rappresentanti delle Forze dell’ordine vengono lasciati soli».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.