Il presidente della regione Fontana: “Le istituzioni siano sempre al fianco delle forze dell’ordine”

«Le istituzioni devono sempre stare al fianco delle Forze dell’ordine. A ogni livello, partendo da quello politico, non bisogna lasciare crepe o dubbi che consentano a quelli che, non esito definire delinquenti, utilizzano ogni occasione buona per scagliarsi contro poliziotti, carabinieri, donne o uomini in divisa».

Con queste parole il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha reso omaggio agli agenti, in occasione del ‘Giorno della Memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere’, a margine della cerimonia che si è svolta oggi nell’aula del Consiglio regionale di Palazzo Pirelli.

«Quest’anno la celebrazione arriva a pochi giorni di distanza dai gravissimi episodi di Torino e di molte altre inaccettabili situazioni – ha aggiunto in aula il presidente Fontana – dove abbiamo assistito ad atti di violenza nei confronti di chi serve le istituzioni e lavora ogni giorno a tutela della legalità e della sicurezza della comunità Prendere a martellate un poliziotto non è un atto rivoluzionario, ma un atto di vigliaccheria. A questi agenti va tutta la nostra solidarietà. Con un messaggio forte e chiaro: noi saremo sempre dalla loro parte».

«Ecco perché – ha concluso Fontana – noi dobbiamo instillare nei giovani princìpi di rispetto della legalità e dei valori Costituzionali. E, ancora, non far finta di non vedere che, troppe volte, i rappresentanti delle Forze dell’ordine vengono lasciati soli».