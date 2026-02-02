Il problema affitti a Busto Arsizio e la coltellata che ha inguaiato i pusher di Lugano
Le notizie del giorno in 10 minuti senza appesantirvi la giornata
Tra le notizie del giorno vi raccontiamo la nascita dell’agenzia dell’abitare a Busto Arsizio per incrociare meglio chi cerca casa con i proprietari degli immobili, delle soluzioni al problema dei senza tetto a Varese, di San Biagio e della Candelora ma anche della serie lunghissima di arresti di spacciatori luganesi dopo un accoltellamento avvenuto ad ottobre dell’anno scorso. (immagine di copertina generata con l’AI)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Viacolvento su Gli aumenti nelle rette e il rischio-defezioni alla Fondazione Scuole Materne di Gallarate
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.