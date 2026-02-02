Varese News

Varese Laghi

Il problema affitti a Busto Arsizio e la coltellata che ha inguaiato i pusher di Lugano

Le notizie del giorno in 10 minuti senza appesantirvi la giornata

Generico 02 Feb 2026


Tra le notizie del giorno vi raccontiamo la nascita dell’agenzia dell’abitare a Busto Arsizio per incrociare meglio chi cerca casa con i proprietari degli immobili, delle soluzioni al problema dei senza tetto a Varese, di San Biagio e della Candelora ma anche della serie lunghissima di arresti di spacciatori luganesi dopo un accoltellamento avvenuto ad ottobre dell’anno scorso. (immagine di copertina generata con l’AI)

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.