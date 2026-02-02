Il rugby dei piccoli sbarca a Somma Lombardo: arriva il progetto “Rugby Tots”
L'iniziativa del Rugby Parabiago dedicata ai bambini dai 2 ai 5 anni apre un nuovo plesso in città. Venerdì 14 marzo l'Open Day per far conoscere il gioco e i valori della palla ovale
Il progetto Rugby Tots continua a crescere e, dopo le esperienze già consolidate nell’Alto Milanese, approda ufficialmente a Somma Lombardo. Il programma, promosso dal Rugby Parabiago, è dedicato all’avviamento motorio e sportivo dei più piccoli attraverso il gioco, rivolgendosi specificamente alla fascia d’età compresa tra i 2 e i 5 anni.
L’apertura di questo nuovo polo è il frutto di una sinergia tra la società sportiva, l’Amministrazione Comunale e la Polisportiva Sommese, che hanno sostenuto l’iniziativa per il suo valore educativo e sociale.
Uno sport a misura di bambino
Rugby Tots non è solo sport, ma un percorso strutturato per sviluppare coordinazione, socializzazione e divertimento in un ambiente protetto. «La collaborazione con le istituzioni è fondamentale per offrire opportunità di qualità», ha spiegato Cristiano Bienati, coordinatore del progetto per Rugby Parabiago. «Qui a Somma il feeling è stato immediato. Se il progetto crescerà come speriamo, l’obiettivo futuro sarà portare in città anche il minirugby per la fascia 6-12 anni».
L’Open Day
Per permettere alle famiglie di scoprire da vicino le attività e incontrare gli educatori, è stato organizzato un appuntamento speciale:
Quando: venerdì 14 marzo, ore 10:00.
Dove: presso la palestra dell’ISS Ponti di Somma Lombardo.
Durante la mattinata, i bambini potranno sperimentare in prima persona i primi rudimenti del gioco e del movimento. Per tutte le informazioni e per le iscrizioni, è possibile consultare il portale dedicato al progetto.
