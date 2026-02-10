Il rumore delle pentole vuote per rompere il silenzio su Gaza: nuovo presidio a Varese

Non è il momento della rassegnazione. Con questo spirito il Comitato Varesino Palestina torna a mobilitare la città di Varese per un nuovo appuntamento fissato per sabato 14 febbraio. In questa data gli attivisti scelgono di rimettere al centro l’attenzione sulla striscia di Gaza e sulla drammatica situazione del popolo palestinese, lanciando un appello a non abituarsi all’orrore e a non restare in silenzio di fronte a quella che definiscono una sistematica operazione di cancellazione.

L’appuntamento è in piazza del Garibaldino a partire dalle ore 16:30. Il fulcro della manifestazione si concentrerà però tra le 17:00 e le 17:30, quando i partecipanti daranno vita alla protesta dei battitori di pentole vuote. Un gesto simbolico e rumoroso per “Rompere il Silenzio” e denunciare l’impotenza della diplomazia internazionale, sottolineando come la violenza non abbia conosciuto tregua nemmeno durante i grandi eventi mondiali.

Secondo gli organizzatori, scendere in piazza è un atto necessario per sostenersi a vicenda e per riaffermare un’identità fondata sul rifiuto dell’ingiustizia e della complicità. Il comunicato del Comitato sottolinea che, sebbene ci si possa sentire impotenti di fronte alla portata del conflitto, non si è costretti a essere spettatori muti. La protesta punta l’indice contro la pulizia etnica e l’oppressione, ribadendo che la costruzione di una pace vera e della libertà per tutti passa inevitabilmente attraverso la pretesa di giustizia per i palestinesi.

Il presidio si chiuderà con l’invito a restare umani, un monito che risuona come una bussola etica per chiunque decida di unirsi al fragore delle pentole sabato pomeriggio nel cuore di Varese.