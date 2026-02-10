Varese News

Il Sant’Anna di Busto Arsizio chiude la rassegna “Teatro Family” con un omaggio a Rodari

La compagnia L’Arca di Noe porta in scena lo spettacolo “Fantastica…mente”. Ultimo appuntamento della rassegna Teatro Family domenica 15 febbraio

sant'anna busto arsizio

15 Febbraio 2026

Il sipario del Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio si apre per l’ultimo appuntamento della rassegna Teatro Family. Domenica 15 febbraio alle 16:30 va in scena Fantastica…mente, uno spettacolo dedicato a Gianni Rodari e prodotto da L’Arca di Noe APS.

Sul palco ci sono Noemi Bassani e Stefano Tosi che raccontano le vicende dei personaggi più famosi dello scrittore. Il pubblico potrà incontrare Giovannino Perdigiorno, sempre con la testa fra le nuvole, Tonino che vuole diventare invisibile per non fare i compiti e Alice che cade sempre dappertutto. Lo spettacolo è adatto ai bambini dai tre anni in su e cade proprio durante i festeggiamenti di Carnevale.

La rappresentazione mette insieme storie, filastrocche e musica per mostrare la modernità dei testi di Rodari. Come spiegano dalla compagnia, «tra storie, filastrocche, musiche e tanto altro scopriremo come i personaggi inventati da Rodari sono ancora attuali e sanno incantare il pubblico di grandi e piccini».

10 Febbraio 2026
