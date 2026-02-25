Il simbolismo della scrittura secondo Max Pulver: lo spazio grafico come autoritratto dell’anima

Il prezioso contributo di Max Pulver in “Il Simbolismo della scrittura” EPSYLON Editrice 2025, nella nuova edizione e traduzione a cura di Elena Bracci Testasecca è quello di indagare ed estendere il significato di simbolismo della scrittura nello spazio grafico. Se si consegna un foglio bianco per fotocopie ad una persona e le si domanda: “che cosa vedi su questo foglio?”.

La risposta sarebbe: “niente”, non vedo proprio nulla, solo una pagina vuota… bianca. In realtà quel foglio bianco in grafologia rappresenta il silenzio, il non detto, l’ignoto, l’inconscio. Ed ecco che appena ci accingiamo a scrivere entriamo in rapporto con il bianco lasciando la nostra impronta, il nostro conscio. Nel modo in cui ci muoviamo nello spazio sul foglio stiamo già rivelando come siamo noi e di come ci comportiamo rispetto all’ambiente che ci circonda. Appariamo timidi? Invadenti? Equilibrati? Pulver descrive quanto sia importante la simbologia dello spazio e precisa: “La persona che scrive disegna inconsciamente la propria natura interiore. La scrittura cosciente è un disegno inconscio, disegno di sé, autoritratto”.

Con queste parole Max Pulver ha determinato una vera rivoluzione nei concetti base della grafologia creando un ponte tra grafologia e psicoanalisi.

L’autore chiarisce l’importanza del significato delle lettere che si spingono verso l’alto, il basso, la direzione del tracciato verso destra o sinistra. Il rigo di base rappresenta il limite, il confine tra il giorno e la notte. In alto c’è il cielo, il sole, il giorno, la luce. In alto poniamo le nostre aspirazioni, la spiritualità, l’idealismo, l’intelletto.

Sotto il rigo si trova il regno opposto: la notte, l’oscurità, l’abisso, la profondità. Sotto la linea collochiamo il materialismo, gli istinti, l’inconscio, la sensualità. La sinistra simboleggia il passato, la madre, l’introversione, a destra il futuro, l’estroversione. L’autore dà molta importanza anche ai margini che sono lo spazio bianco lasciato libero dallo scritto sui quattro lati del foglio. Pulver svela il significato e la loro rispettiva interpretazione del margine superiore, inferiore, e il margine destro e sinistro. Lo spazio dei quattro lati è grande, piccolo, assente, eccessivo, proporzionato? Ogni posizione ha un significato ben preciso. L’autore con maestria ci svela tutti i vari significati del simbolismo della scrittura, dall’importanza della firma, del significato del simbolismo dello spazio nella collocazione di un semplice indirizzo su una busta da lettere. Pulver, altresì, approfondisce i propri studi sulla larghezza o strettezza della scrittura, la direzione del tracciato, le varie forme di collegamento, la velocità, dimensione e molto altro ancora. Con questa opera Max Pulver elabora certamente un contributo innovativo, in quanto coglie la molteplicità dei significati dei segni costruendo un modello, una mappa delle zone psichiche sicuramente utile per l’analisi della scrittura.

BIOGRAFIA:

Max Pulver (Berna 1889 – Zurigo 1952), filosofo, poeta e drammaturgo, ha spaziato in vari campi del sapere studiando storia, psicologia, antropologia, psicoanalisi, e specializzandosi nell’ambito della grafologia dove ottenne la cattedra di docente presso l’università di Zurigo. Con i suoi lavori ha contribuito grandemente al riconoscimento della grafologia come disciplina scientifica: oltre alla sua opera principale, Il simbolismo nella scrittura (1931), ricordiamo Istinto e criminalità nella scrittura (1934), Persona, carattere, destino (1944), L’intelligenza nell’espressione grafica (1949).