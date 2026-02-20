Varese News

Varese Laghi

Il successo sempre più grande del carnevale notturno di Morazzone: tra luci e dj set ormai appuntamento più atteso dai giovani

La sfilata notturna apre il weekend di festa e richiama gruppi e carri anche dai paesi vicini, trasformando il centro in un grande palcoscenico a cielo aperto

carnevale morazzone

Un carnevale che si vive in due tempi, tra notte e giorno. A Morazzone la festa più colorata dell’anno ha preso il via giovedì 19 febbraio con la tradizionale sfilata serale, un appuntamento originale nel panorama del Varesotto, capace di richiamare ogni anno centinaia di persone. Il secondo momento è in programma sabato 21 febbraio alle 14, con ritrovo e partenza dal piazzale AVIS per la sfilata diurna.

Galleria fotografica

Il carnevale notturno di Morazzone 4 di 22
carnevale morazzone
carnevale morazzone
carnevale morazzone
carnevale morazzone

Quello notturno è l’elemento distintivo del carnevale morazzonese, una formula che nel tempo è diventata un segno identitario. La sfilata prende forma già nel buio, con il ritrovo dei carri allegorici che, illuminati e accompagnati dalla musica, iniziano a radunarsi prima della partenza. E anche quest’anno i carri erano numerosissimi.

I sedici carri da tutti i paesi e i messaggi tra ironia e musica

Accanto a quelli realizzati dai gruppi del paese, sono arrivati mezzi e partecipanti da diversi centri della zona: Castronno, Caronno Varesino, Gornate, Castiglione e altri comuni del territorio. Un intreccio di collaborazioni che amplia i confini della festa e la trasforma in un evento sovracomunale per un totale di sedici carri in sfilata.

Tra i carri più particolari quello della Pro Loco di Morazzone: un grande carro armato dipinto con i colori della bandiera della pace, con a bordo figuranti in mimetica armati di fiori. Sulla fiancata la scritta “Rearm Morazzone”, in un gioco ironico. Presenza ormai immancabile anche il carro di “Music & MOR”, diventato negli anni una vera istituzione locale, che ha animato la serata con musica ad altissimo volume, trasformando la sfilata in una grande festa itinerante.

carnevale morazzone

Una festa che unisce generazioni

Il corteo ha attraversato le vie del paese fino a raggiungere l’area di arrivo, dove tutti i carri si sono ritrovati per proseguire la festa tra musica e balli. Se a partecipare sono famiglie, adulti e bambini, negli ultimi anni il carnevale serale ha assunto un taglio particolarmente attrattivo per i giovani adulti, che ne hanno fatto un momento di ritrovo e condivisione.

L’organizzazione è frutto di un lavoro corale che coinvolge la Pro Loco, il Comune e le associazioni del territorio, a testimonianza di una comunità che continua a investire tempo ed energie nella costruzione di occasioni di socialità.

carnevale morazzone

Il carnevale morazzonese è una tradizione che perdura nei decenni e che, anno dopo anno, rinsalda il senso di appartenenza. E dopo la notte di festa, l’appuntamento è ora per sabato pomeriggio, quando il carnevale tornerà a sfilare alla luce del giorno, pronto a coinvolgere ancora una volta l’intera comunità.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da VareseNews (@varesenews)

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Il carnevale notturno di Morazzone 4 di 22
carnevale morazzone
carnevale morazzone
carnevale morazzone
carnevale morazzone

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.