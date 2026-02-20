Il successo sempre più grande del carnevale notturno di Morazzone: tra luci e dj set ormai appuntamento più atteso dai giovani
La sfilata notturna apre il weekend di festa e richiama gruppi e carri anche dai paesi vicini, trasformando il centro in un grande palcoscenico a cielo aperto
Un carnevale che si vive in due tempi, tra notte e giorno. A Morazzone la festa più colorata dell’anno ha preso il via giovedì 19 febbraio con la tradizionale sfilata serale, un appuntamento originale nel panorama del Varesotto, capace di richiamare ogni anno centinaia di persone. Il secondo momento è in programma sabato 21 febbraio alle 14, con ritrovo e partenza dal piazzale AVIS per la sfilata diurna.
Quello notturno è l’elemento distintivo del carnevale morazzonese, una formula che nel tempo è diventata un segno identitario. La sfilata prende forma già nel buio, con il ritrovo dei carri allegorici che, illuminati e accompagnati dalla musica, iniziano a radunarsi prima della partenza. E anche quest’anno i carri erano numerosissimi.
I sedici carri da tutti i paesi e i messaggi tra ironia e musica
Accanto a quelli realizzati dai gruppi del paese, sono arrivati mezzi e partecipanti da diversi centri della zona: Castronno, Caronno Varesino, Gornate, Castiglione e altri comuni del territorio. Un intreccio di collaborazioni che amplia i confini della festa e la trasforma in un evento sovracomunale per un totale di sedici carri in sfilata.
Tra i carri più particolari quello della Pro Loco di Morazzone: un grande carro armato dipinto con i colori della bandiera della pace, con a bordo figuranti in mimetica armati di fiori. Sulla fiancata la scritta “Rearm Morazzone”, in un gioco ironico. Presenza ormai immancabile anche il carro di “Music & MOR”, diventato negli anni una vera istituzione locale, che ha animato la serata con musica ad altissimo volume, trasformando la sfilata in una grande festa itinerante.
Una festa che unisce generazioni
Il corteo ha attraversato le vie del paese fino a raggiungere l’area di arrivo, dove tutti i carri si sono ritrovati per proseguire la festa tra musica e balli. Se a partecipare sono famiglie, adulti e bambini, negli ultimi anni il carnevale serale ha assunto un taglio particolarmente attrattivo per i giovani adulti, che ne hanno fatto un momento di ritrovo e condivisione.
L’organizzazione è frutto di un lavoro corale che coinvolge la Pro Loco, il Comune e le associazioni del territorio, a testimonianza di una comunità che continua a investire tempo ed energie nella costruzione di occasioni di socialità.
Il carnevale morazzonese è una tradizione che perdura nei decenni e che, anno dopo anno, rinsalda il senso di appartenenza. E dopo la notte di festa, l’appuntamento è ora per sabato pomeriggio, quando il carnevale tornerà a sfilare alla luce del giorno, pronto a coinvolgere ancora una volta l’intera comunità.
