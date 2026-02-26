Il Tavolo in Prefettura a Varese definisce nuove linee guida per i minori stranieri non accompagnati
A Villa Recalcati riuniti magistratura, forze dell’ordine, servizi sociali e sanitari per definire procedure condivise e rafforzare la tutela dei ragazzi stranieri soli sul territorio provinciale
Si è tenuto ieri, 25 febbraio 2026, nella Sala Motta di Villa Recalcati, il Tavolo Tecnico sulle Vulnerabilità dedicato all’“Area Minori Stranieri Non Accompagnati”, presieduto dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. Al centro dell’incontro, la definizione di procedure condivise per rendere più rapida ed efficace la presa in carico dei minori presenti sul territorio provinciale.
All’appuntamento hanno partecipato tutti gli attori istituzionali coinvolti nella gestione dei MSNA: la Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano Paola Ortolan, il Sostituto Procuratore Sabrina Ditaranto in rappresentanza della Procura minorile, il Questore Carlo Mazza con la dirigente dell’Immigrazione Federica Tolomeo, la referente dell’Ufficio del Garante per la Tutela dei Minori e Fragilità Chiara Piccolo, il direttore sociosanitario dell’ASST Sette Laghi Giuseppe Calicchio e, per l’ASST Valle Olona, la dirigente psicologa Mara Sciorra. Presenti anche i rappresentanti degli Ambiti territoriali sociali della provincia e i responsabili delle comunità per minori gestite dalle cooperative Ballafon e San Martino.
Procedure standard e tempi più certi
Uno dei punti centrali del confronto ha riguardato l’adozione di procedure standard per la segnalazione e la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. L’obiettivo è uniformare le modalità operative tra i diversi enti, riducendo i tempi e superando le criticità emerse nella fase di nomina dei tutori.
Nel corso della riunione sono state definite linee guida condivise per agevolare l’apertura e la chiusura delle tutele legali, passaggio fondamentale per garantire ai ragazzi un percorso più chiaro e stabile dal punto di vista giuridico.
Attenzione alle fragilità sanitarie e psichiatriche
Ampio spazio è stato dedicato anche alle vulnerabilità sanitarie e psichiatriche. I partecipanti hanno individuato alcune buone prassi per assicurare un supporto integrato e tempestivo, rafforzando il raccordo tra servizi sociali, sanitari e autorità giudiziaria.
L’intento è quello di intervenire in modo coordinato nei casi più complessi, evitando sovrapposizioni o ritardi e assicurando ai minori un’assistenza adeguata alle diverse fragilità.
Sinergia tra istituzioni
L’iniziativa conferma la volontà di consolidare la collaborazione tra Magistratura, Prefettura, Forze di polizia, servizi socio-sanitari ed enti gestori delle comunità di accoglienza. Un lavoro di rete che punta a rendere sempre più efficace la tutela dei minori stranieri non accompagnati presenti in provincia di Varese.
