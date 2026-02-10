Il team della neurologia dell’Asst Sette Laghi all’ospedale di Sondalo per l’assistenza alle Olimpiadi
Il team del dr Simone Vidale sarà nel presidio valtellinese, per la presa in carico urgente di atleti e componenti della “famiglia olimpica” che dovessero presentare problemi neurologici acuti
Anche ASST Sette Laghi è coinvolta nell’organizzazione sanitaria delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.
Dopo l’esperienza del dottor Leonardo Callegari, direttore della radiologia del Verbano, che ha contribuito ad allestire le apparecchiature nel presidio del villaggio di Milano, all’ospedale di Sondalo è impegnata anche la neurologia.
Guardie neurologiche all’Ospedale Olimpico di Sondalo
Per tutta la durata dei Giochi, un team di specialisti della Sette Laghi – diretta dal dottor Simone Vidale – sarà impegnato nel presidio valtellinese, per la presa in carico urgente di atleti e componenti della “famiglia olimpica” che dovessero presentare problemi neurologici acuti. I neurologi operano all’interno del Pronto Soccorso olimpico allestito presso il presidio ospedaliero, con particolare attenzione alla gestione dell’ictus e delle altre emergenze tempo‑dipendenti.
Dalla Radiologia al villaggio olimpico alla rete delle emergenze
L’impegno olimpico di ASST Sette Laghi si è aperto, la scorsa settimana, con la partecipazione del dottor Leonardo Callegari, direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, al presidio sanitario nel cuore del villaggio olimpico di Milano. In qualità di radiologo volontario, Callegari si è occupato dell’allestimento e della taratura delle apparecchiature essenziali – radiologia portatile, ecografi e risonanza – e delle prime valutazioni diagnostiche su atleti infortunati, lavorando fianco a fianco con ortopedici, medici dello sport, ginecologi, psicologi e altri specialisti.
Ora l’attenzione si sposta sulle montagne della Valtellina, dove i neurologi varesini metteranno a disposizione competenze e organizzazione maturate nella gestione quotidiana delle urgenze neurovascolari, in particolare nel percorso ictus, uno dei più strutturati a livello regionale. «È un’esperienza di grande valore umano e professionale – sottolineano gli specialisti coinvolti – potersi confrontare con un contesto così complesso e internazionale, lavorando in rete con colleghi di tutta la Lombardia».
Nessun impatto sulle attività ordinarie
ASST Sette Laghi precisa che la partecipazione alle attività sanitarie olimpiche non comporterà modifiche alle attività ordinarie e già programmate nei vari presidi dell’azienda: i servizi alla popolazione, sia in ambito neurologico sia radiologico, continueranno a essere garantiti come di consueto.
L’impegno ai Giochi Milano Cortina 2026 diventa così una vetrina dell’eccellenza clinica varesina e, allo stesso tempo, un investimento di esperienza e competenze che tornerà sul territorio, a beneficio dei percorsi di cura quotidiani.
