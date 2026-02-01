Il teatro racconta se stesso: a Caldana va in scena “Recitare Stanca”

Cosa succede dietro il sipario quando le luci si spengono e la tensione sale? La risposta arriva sabato 7 febbraio al Teatro SOMS di Caldana (Vicolo Carlo Malgarini, 3), dove la compagnia teatrale Fuori Prove presenterà il suo ultimo lavoro: “Recitare Stanca”.

La trama: l’impresa titanica di andare in scena

Scritto e diretto da Sara Maraschiello, lo spettacolo è una commedia brillante che mette a nudo, con una buona dose di autoironia, il mondo del teatro e chi lo vive ogni giorno. La storia ruota attorno a una regista idealista e a una compagnia alle prese con una missione quasi impossibile: mettere in scena uno spettacolo grandioso nonostante un oceano di imprevisti.

Tra manie di protagonismo degli attori, raccomandazioni che piovono dall’alto, cronici ritardi alle prove e surreali circolari ministeriali, il percorso verso il debutto si trasforma in un’epopea comica. Eppure, nonostante lo sconforto che spesso sembra prevalere, il motore di tutto resta la passione e la determinazione incrollabile necessaria per raggiungere l’unico vero obiettivo: far alzare il sipario.

Il cast

Lo spettacolo vede impegnato un cast affiatato che darà vita ai bizzarri personaggi della compagnia:

Marta : Sara Maraschiello

Roberto : Riccardo Ilardi

Larissa : Anna Romanello

Gian : Gianmaria Lonati Gheller

Igor : Eugenio Grassi

Sabrina : Veruska Mastrototaro

Mauro : Vittorio Rosso

Tommy: Gianni La Rocca

Un evento patrocinato dal Comune

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago, si inserisce nella vivace programmazione culturale del Teatro SOMS, storico edificio di inizio Novecento recentemente restaurato che rappresenta il cuore pulsante della frazione di Caldana.