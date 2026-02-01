Cocquio Trevisago
Il teatro racconta se stesso: a Caldana va in scena “Recitare Stanca”
Sabato 7 febbraio alle ore 21:00, il palcoscenico del Teatro SOMS ospita la brillante commedia della compagnia “Fuori Prove”. Un viaggio ironico e surreale nel caos che precede la “Prima”
Cosa succede dietro il sipario quando le luci si spengono e la tensione sale? La risposta arriva sabato 7 febbraio al Teatro SOMS di Caldana (Vicolo Carlo Malgarini, 3), dove la compagnia teatrale Fuori Prove presenterà il suo ultimo lavoro: “Recitare Stanca”.
La trama: l’impresa titanica di andare in scena
Scritto e diretto da Sara Maraschiello, lo spettacolo è una commedia brillante che mette a nudo, con una buona dose di autoironia, il mondo del teatro e chi lo vive ogni giorno. La storia ruota attorno a una regista idealista e a una compagnia alle prese con una missione quasi impossibile: mettere in scena uno spettacolo grandioso nonostante un oceano di imprevisti.
Tra manie di protagonismo degli attori, raccomandazioni che piovono dall’alto, cronici ritardi alle prove e surreali circolari ministeriali, il percorso verso il debutto si trasforma in un’epopea comica. Eppure, nonostante lo sconforto che spesso sembra prevalere, il motore di tutto resta la passione e la determinazione incrollabile necessaria per raggiungere l’unico vero obiettivo: far alzare il sipario.
Il cast
Lo spettacolo vede impegnato un cast affiatato che darà vita ai bizzarri personaggi della compagnia:
-
Marta: Sara Maraschiello
-
Roberto: Riccardo Ilardi
-
Larissa: Anna Romanello
-
Gian: Gianmaria Lonati Gheller
-
Igor: Eugenio Grassi
-
Sabrina: Veruska Mastrototaro
-
Mauro: Vittorio Rosso
-
Tommy: Gianni La Rocca
Un evento patrocinato dal Comune
L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago, si inserisce nella vivace programmazione culturale del Teatro SOMS, storico edificio di inizio Novecento recentemente restaurato che rappresenta il cuore pulsante della frazione di Caldana.