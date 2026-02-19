Il tour estivo dei Subsonica fa tappa al Rugby Sound Festival di Legnano
I Subsonica saranno all'Isola del Castello per il Rugby Sound Festival giovedì 10 luglio con il tour "Terre Rare 96-26"
Tappa a Legnano per i Subsonica con “Terre Rare 96-26”, il tour nei principali festival estivi italiani in partenza il 26 giugno che giovedì 10 luglio farà tappa al Rugby Sound Festival all’Isola del Castello di Legnano. La tournée estiva farà seguito a “Cieli su Torino 96-26”, quattro concerti speciali sold out in occasione della celebrazione del trentennale di carriera e all’annuncio dell’album “Terre Rare”, l’11° della band, in uscita il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy.
“Terre Rare” è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo. I biglietti per il concerto al Rugby Sound Festival saranno disponibili a partire dalle 12 di venerdì 20 febbraio su www.livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati e su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.
Continua quindi a prendere forma la line up del Rugby Sound Festival. Tra i nomi già annunciati Tony Pitony giovedì 2 luglio, fenomeno del momento, sold out in meno di un mese, Madame venerdì 3 luglio, la serata Voglio tornare negli anni ’90 di sabato 4 luglio e la Zarro Night con special guest Il Pagante sabato 18 luglio.
Foto Ivan Cazzola
