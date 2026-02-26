Il tribunale di Bruxelles conferma la legittimità della policy di Ryanair sul bagaglio a mano

Il Tribunale delle Imprese di Bruxelles ha confermato la piena conformità al diritto dell’Unione europea della politica di Ryanair sul bagaglio a mano. La decisione, emessa il 28 gennaio, è ora definitiva dopo che l’associazione belga dei consumatori Test Achats ha scelto di non presentare ricorso.

Al centro della controversia vi era la legittimità della regola applicata dalla compagnia irlandese, che consente a ogni passeggero di portare gratuitamente a bordo un solo bagaglio di dimensioni tali da poter essere riposto sotto il sedile, purché rispetti requisiti di sicurezza e proporzionalità. Secondo il tribunale, questa modalità è conforme all’articolo 23 del regolamento europeo 1008/2008 e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare alla cosiddetta sentenza “Vueling”.

Nelle motivazioni, i giudici hanno respinto l’interpretazione secondo cui le compagnie aeree sarebbero obbligate a includere nella tariffa base anche un bagaglio a mano di dimensioni maggiori, destinato alle cappelliere. La Corte ha affermato che né la normativa europea né la giurisprudenza impongono tale obbligo, definendo infondata la richiesta avanzata da Test Achats.

La sentenza belga si inserisce in un quadro giurisprudenziale già consolidato in altri Paesi dell’Unione. Provvedimenti analoghi erano stati adottati dal Consiglio di Stato italiano, dai tribunali di Berlino e da diverse corti spagnole, tra cui Barcellona, Valencia, Valladolid, Siviglia e Madrid. In tutti i casi, è stato riconosciuto che il bagaglio gratuito di piccole dimensioni previsto da Ryanair rispetta il diritto europeo e che le compagnie possono applicare tariffe separate per servizi opzionali, come il trasporto di bagagli più grandi o da stiva.

Il tribunale di Bruxelles ha inoltre respinto ulteriori contestazioni relative ad altre pratiche commerciali della compagnia. Sono state giudicate infondate le obiezioni sulla determinazione delle tariffe in base alla domanda, sulla gestione della scelta del posto a sedere e sulla politica relativa ai posti per famiglie, così come sulla modalità di presentazione delle informazioni relative ai bagagli.

Dara Brady, rappresentante di Ryanair, ha accolto con favore la decisione, sottolineando come la sentenza confermi “ancora una volta” la conformità della policy al diritto europeo. Brady ha evidenziato che la possibilità di acquistare servizi aggiuntivi separatamente consentirebbe ai passeggeri di beneficiare di tariffe base più basse, salvaguardando la libertà di scelta dei consumatori e la competitività del trasporto aereo.

Con la decisione di Bruxelles, la questione appare dunque chiusa sul piano giudiziario in Belgio, rafforzando l’orientamento già espresso in altri Stati membri sul tema del bagaglio a mano nelle compagnie low cost.