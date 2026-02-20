Il venerdì su Radio Materia si accende tra Salvador, rap e arteterapia

Triplo appuntamento su Radio Materia in questo venerdì che profuma di primavera. Alle 16,30 ospiteremo l’associazione di riferimento della comunità di El Salvador, protagonisti anche del carnevale bosino, alle 18 spazio alla storia di Marta Scamarcia e al suo lavoro di arteterapeuta e alle 20 ascoltiamo un po’ di rap Made in Varese con il collettivo Top Floor intervistato da Arianna Bonazzi di Noise.

16,30 Soci All Time

La trasmissione dedicata alle associazioni del territorio oggi ci porta fino a El Salvador con l’associazione Salvadorenos unidos en Varese. Avremo con noi il presidente Moises Calles che ci racconterà di come questa comunità si sia integrata nella città di Varese, anche attraverso la partecipazione al Carnevale cittadino che si svolgerà proprio domani, sabato.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Marta Scamarcia ci racconterà la sua storia e il suo lavoro di arteterapeuta con bambini e adulti. Una figura professionale che ha a che fare con diverse generazioni in modi diversi ma portando comunque benefici.

20,00 Noise

Ospiti di Arianna Bonazzi saranno i ragazzi del collettivo Top Floor che produce musica rap e cultura hip hop, una scena molto presente a Varese da tempi non sospetti e molto attiva in tutte le sue sfaccettature.

