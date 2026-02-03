Impegno olimpico per il radiologo Callegari: “Prima il lavoro al Circolo e poi il turno al villaggio fino a mezzanotte”

«All’inizio sembrava un’organizzazione complicata, ma ora sta andando tutto a regime». Così il dottor Leonardo Callegari, responsabile del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Asst Sette Laghi, racconta con entusiasmo il suo ruolo nel presidio sanitario olimpico, nel cuore del villaggio olimpico di Milano Cortina 2026.

Tra i medici e sanitari volontari che hanno risposto alla chiamata di Regione Lombardia e dell’Ospedale Niguarda, Callegari si è messo in gioco con entusiasmo: «Io amo la montagna. Sono ex sciatore, faccio arrampicata sul ghiaccio. Gli sport invernali sono la mia passione. Essere qui, a contatto con ragazzi sportivi da tutto il mondo, è un’occasione unica».

Doppio turno, grande passione

Nonostante il ruolo aziendale non gli permetta pause, il medico ha raddoppiato gli sforzi: «Di mattina sono in ospedale dalle 8, poi dalle 16 al presidio clinico fino a mezzanotte. È un incarico di 5 giorni, ma sono disponibile anche dopo, per emergenze».

In questi giorni il suo impegno è stato soprattutto di tipo organizzativo: tarare i macchinari essenziali come l’apparecchiatura radiologica portatile, due ecografie e una risonanza di base per casi meno complessi. «Ora gli atleti sono arrivati tutti, ma si lavora ancora al minimo: abbiamo valutato giusto un paio di giocatrici di hockey. In questo presidio al villaggio ci sono specialità trasversali per il primo soccorso: ortopedia, medicina dello sport, radiologia, ma anche ginecologia, psicologia, internisti. Ci sono anche dentisti e chirurghi maxillo-facciali. L’hockey è uno sport tosto!».

Lo spirito olimpico che contagia tutti

L’atmosfera è frizzante: «Si incontrano medici da tutta Italia e il clima è molto positivo. Ma la cosa più bella è ascoltare questi ragazzi. C’è chi punta alla medaglia e chi vive l’esperienza come un sogno. Senti che c’è grande spirito di squadra, anche tra “avversari”, ci sono amicizia, condivisione, voglia di esserci. ). I valori olimpici sono davvero palpabili: essere al centro di tutto questo è per me gratificante, anche con giornate che finiscono a mezzanotte».

Insieme a lui hanno risposto all’appello anche due infermiere dell’Asst Sette Laghi: una dal Pronto Soccorso e l’altra dalla Cardiologia. «Noi facciamo le prime valutazioni nel presidio e, se serve, inviamo all’ospedale di riferimento, come da protocollo del Comitato Olimpico Internazionale – spiega il radiologo – Gli emergentisti sono impegnati H24 e sono nelle arene del ghiaccio, mentre in questo ospedale si garantisce supporto completo».

Sport, gare, vittorie, medaglie. Oltre al racconto agonistico, però, c’è molto altro. E il dottor Calegari voleva essere parte di quella comunità capace di appassionarsi e impegnarsi per vivere completamente un’occasione unica.