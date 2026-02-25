In Biblioteca a Gavirate la presentazione del libro “Geltrude” di Santo Cassani e Lara Rosso

Nuovo appuntamento culturale a Gavirate dedicato alla valorizzazione del territorio e del lago. Venerdì 27 febbraio con inizio alle 18, in Biblioteca Comunale, in via De Ambrosis, si terrà la presentazione del libro “Geltrude”, scritto da Santo Cassani e Lara Rosso, nell’ambito del ciclo di incontri promosso dall’associazione Gavirate Tra Parco e Lago presieduta da Gianni Lucchina.

La serata si inserisce in un percorso avviato nei mesi scorsi con l’obiettivo di raccontare e approfondire la storia, l’identità e le peculiarità ambientali del lago di Gavirate, attraverso momenti di confronto e narrazione aperti alla cittadinanza.

Due autori legati al territorio

Santo Cassani è da tempo impegnato nella valorizzazione dei laghi di Gavirate, di cui è attento conoscitore sia sotto il profilo storico sia per quanto riguarda le caratteristiche ambientali. Accanto a lui, Lara Rosso, scrittrice che da anni collabora nel lavoro di ricerca e di narrazione dedicato al lago e al suo patrimonio.

“Geltrude” nasce proprio da questo intreccio tra studio del territorio e capacità narrativa, con l’intento di restituire al lettore uno sguardo profondo e coinvolgente su luoghi e memorie.

Il dialogo con le esperte

Nel corso della serata i due autori dialogheranno con Tiziana Zanetti, esperta in diritto dei beni culturali, e Jenny Santi della Varese Nascosta. Un confronto che permetterà di approfondire non solo gli aspetti letterari del libro, ma anche le ricadute culturali e identitarie legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio locale.

L’incontro si concluderà con un momento conviviale accompagnato da un drink, per favorire lo scambio diretto tra autori e pubblico.

Un’occasione per riscoprire il lago di Gavirate attraverso le pagine di un libro e il dialogo tra competenze diverse, in un contesto che unisce cultura e comunità.