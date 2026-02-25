In Biblioteca a Gavirate la presentazione del libro “Geltrude” di Santo Cassani e Lara Rosso
Venerdì 27 febbraio prosegue il ciclo di incontri culturali dedicati alla valorizzazione del lago di Gavirate con la presentazione del nuovo volume firmato da Santo Cassani e Lara Rosso
Nuovo appuntamento culturale a Gavirate dedicato alla valorizzazione del territorio e del lago. Venerdì 27 febbraio con inizio alle 18, in Biblioteca Comunale, in via De Ambrosis, si terrà la presentazione del libro “Geltrude”, scritto da Santo Cassani e Lara Rosso, nell’ambito del ciclo di incontri promosso dall’associazione Gavirate Tra Parco e Lago presieduta da Gianni Lucchina.
La serata si inserisce in un percorso avviato nei mesi scorsi con l’obiettivo di raccontare e approfondire la storia, l’identità e le peculiarità ambientali del lago di Gavirate, attraverso momenti di confronto e narrazione aperti alla cittadinanza.
Due autori legati al territorio
Santo Cassani è da tempo impegnato nella valorizzazione dei laghi di Gavirate, di cui è attento conoscitore sia sotto il profilo storico sia per quanto riguarda le caratteristiche ambientali. Accanto a lui, Lara Rosso, scrittrice che da anni collabora nel lavoro di ricerca e di narrazione dedicato al lago e al suo patrimonio.
“Geltrude” nasce proprio da questo intreccio tra studio del territorio e capacità narrativa, con l’intento di restituire al lettore uno sguardo profondo e coinvolgente su luoghi e memorie.
Il dialogo con le esperte
Nel corso della serata i due autori dialogheranno con Tiziana Zanetti, esperta in diritto dei beni culturali, e Jenny Santi della Varese Nascosta. Un confronto che permetterà di approfondire non solo gli aspetti letterari del libro, ma anche le ricadute culturali e identitarie legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio locale.
L’incontro si concluderà con un momento conviviale accompagnato da un drink, per favorire lo scambio diretto tra autori e pubblico.
Un’occasione per riscoprire il lago di Gavirate attraverso le pagine di un libro e il dialogo tra competenze diverse, in un contesto che unisce cultura e comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.