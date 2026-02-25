In biblioteca ad Albizzate apre lo “sportello lavoro” per i giovani
Attivo ogni martedì fino a inizio giugno, il servizio offre orientamento, corsi di formazione, supporto nella ricerca di lavoro e promozione di tirocini in azienda
Ad Albizzate apre uno sportello informativo dedicato ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Il servizio è attivo presso la biblioteca comunale di piazza IV Novembre 4 ed è gestito da IdeaLab srl, agenzia specializzata nella formazione lavorativa
Il progetto è finanziato da Regione Lombardia, in collaborazione con Anci Lombardia, nell’ambito del bando “La Lombardia è dei Giovani 2025” e punta a sostenere i ragazzi tra i 15 e i 34 anni nella costruzione del proprio percorso personale e professionale
Lo sportello è rivolto a chi si sta avvicinando per la prima volta al mercato del lavoro o ha bisogno di un aiuto anche solo per la stesura del curriculum
Il servizio sarà attivo fino ai primi di giugno, ogni martedì dalle 14.30 alle 18.30. Gli utenti potranno accedere liberamente e avviare colloqui individuali con esperti dei vari settori, strutturati in base alle esigenze personali
Sono previsti inoltre corsi di formazione mirati all’inserimento lavorativo, percorsi di aggiornamento per chi è fuori dal mercato da tempo, accompagnamento nella ricerca di lavoro con supporto nella preparazione di curriculum e colloqui, attività di incontro tra domanda e offerta e promozione di tirocini in azienda
Lo sportello fornirà anche informazioni su opportunità scolastiche, universitarie e di volontariato, come Servizio Civile Universale, Leva Civica e Dote Comune, comprese esperienze estive
